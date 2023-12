Di Palma se consagró campeón del Top Race en la Histórica

Pero al piloto del Octanos Competición, de 34 años, no le hizo falta recurrir a la calculadora: dominó de punta a punta la final y, además de sumar su quinta victoria en la temporada, se consagró campeón de la divisional.

“Estoy muy emocionado, fue mucho esfuerzo y en un año turbulento. El que me conoce sabe el esfuerzo que hago. Por ahí a muchos no les gusta mi manera, por ser directo, pero lo importante de esto no es tratar de lograr otro campeonato, sino ser mejor persona el año que viene”, aseguró entre lágrimas Di Palma, quien con su consagración consiguió su primer título a nivel nacional.

“Este es un logro que queda en la vitrina, un logro que quería conseguir, pero en definitiva es algo material. Lo importante son estos chicos que están acá, Valentino y Donato, que me focalicé en ellos para lograr esto”, expresó, señalando a sus hijos, que lo acompañaron a lo largo del campeonato.

Di Palma.jpg Con el Fiat del Octano competición, el arrecifeño fue eficaz en Concepción del Uruguay consiguió festejar. Top Race

La consagración de “Josito”, hijo de José Luis y sobrino de Marcos y Patricio, es el primer título para un Di Palma luego del conseguido por Patricio en la Clase 3 del Turismo Nacional en 2005.

Por el lado de Diego Azar, finalizó segundo en la carrera y además terminó el campeonato como escolta, a 28 unidades del campeón. Luego de la final, el oriundo de Del Viso, campeón de la categoría en 2021 y 2022, confirmó su salida de la divisional.

El campeonato quedó de la siguiente manera: Luis José Di Palma (FIAT), 353 puntos; Diego Azar (Lexus), 325; Marcelo Ciarrocchi (Ford), 314; Facundo Aldrighetti (Lexus), 207; Lucas Guerra (Chevrolet), 134; José Manuel Sapag (Lexus), 128; Oscar Sánchez (Chevrolet), 122; Kevin Felippo (Mercedes) y Tomás Cingolani (Lexus), 117; Figgo Bessone (Lexus), 67.