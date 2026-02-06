Díaz Acosta recibió una wildcard en el Argentina Open tras la baja de Monfils

El argentino Facundo Díaz Acosta recibió una wildcard y se metió en el cuadro principal del Argentina Open 2026 tras la reciente baja del francés Gael Monfils

El argentino Facundo Díaz Acosta , número 301 del ranking mundial, recibió una wildcard y se metió en el cuadro principal del Argentina Open 2026 tras la reciente baja del francés Gael Monfils .

El campeón del certamen de mayor importancia en el país en 2024 accedió a esta invitación debido a la ausencia del galo, quien finalmente no disputará el ATP de Buenos Aires por un virus estomacal.

Facundo Díaz Acosta se mete en el Argentina Open

Díaz Acosta se consagró en el torneo albiceleste tras imponerse 6-3 y 6-4 ante Nicolás Jarry, triunfo que le permitió alcanzar el top 50 del ranking ATP, aunque por diversos problemas físicos debió alejarse de las canchas y bajó posiciones en el mismo.

Mientras tanto, el nacido en Buenos Aires se encuentra participando de campeonatos en el circuito Challenger, mientras que su ultima presencia en eventos ATP fue en 2025 en Santiago de Chile cuando cayó ante Yannick Hanfmann.

Durante el 2026, el tenista de 25 años disputó los torneos de Numea, llegó a los octavos de final, Concepción, se despidió en primera ronda, y actualmente está jugando el Challenger de Rosario para preparase para el Argentina Open.