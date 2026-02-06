Anmat informó que, mediante la Disposición N.º 233/26, se prohíbe el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del siguiente producto médico, porque se denunció su robo:
Anmat prohibió la comercialización de unos desfibriladores externos porque fueron robados
Anmat tomó la medida de forma preventiva ante la denuncia del importador por robo ya que se desconoce su estado y condición
Desfibriladores externos marca YUWELL, modelo HeartSave YA1, números de serie HSYA125501149 y HSYA125501145.
La medida se tomó luego de que la firma Driplan S. A., habilitada como empresa importadora de productos médicos (Legajo N° 1608), informó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica el robo de los productos médicos detallados.
Estos productos, se encuentran inscriptos bajo el N.º PM 1608-108 como clase de riesgo III, y se encuentran indicados para detectar arritmias cardíacas potencialmente fatales y generar el choque eléctrico necesario para intentar reanimar al paciente (desfibrilación).
Por tal motivo y con el fin de proteger a la población de eventos adversos, Anmat decidió prohibir en todo el país los productos mencionados ya que resulta imposible brindar garantías sobre su seguridad y eficacia.