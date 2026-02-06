Racing se preocupa: tras la salida de Nardoni, desde Brasil buscan a otros tres jugadores

Racing arrancó el Torneo Apertura de la peor manera posible, con tres derrotas en tres fechas disputadas, muchas falencias de juego y con la presión de ser el único equipo que aún no sumó puntos. Encima, esta semana se quedó sin una pieza importante del plantel como era Juan Nardoni , que fue vendido a Gremio por 8 millones de dólares.

Sin embargo, el interés del fútbol brasileño por los jugadores del equipo de Gustavo Costas no se terminó allí y en los últimos días surgieron nuevos sondeos y hasta ofertas por tres importantes figuras del plantel blanquiceleste. Se trata de Santiago Sosa, Marco Di Césare y Santiago Solari.

En el caso de Santiago Sosa, es pretendido por Vasco Da Gama. Si bien el interés del popular elenco carioca es concreto, no la tendrá fácil para llevarse al capitán académico. En Avellaneda lo tienen como uno de los pocos futbolistas "intransferibles" y solo habría chances de que puedan comprarlo si pagan la cláusula de 12 millones de dólares, netos y al contado.

El volante de 26 años no es el único que es buscado desde Río de Janeiro. Botafogo quiere sumar a sus filas a Marco Di Césare. El campeón de la Copa Libertadores 2024 de momento no puede avanzar, puesto que se encuentra inhibido por la FIFA, pero ni bien logre levantar las sanciones económicas, comenzarían las negociaciones formales.

El que sí hizo ya una primera oferta es Corinthians, que va por Santiago Solari. La misma era de 2,5 millones de dólares por el 80% del pase, pero la dirigencia de Racing la rechazó por considerarla demasiado baja. El monto pretendido es de US$ 4 millones, una cifra bastante más alta, pero que no resulta inviable para los presupuestos que se manejan en el Brasileirao.