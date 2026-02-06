Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras

Capibaras afrontará el primer cotejo amistoso en Corrientes

La franquicia litoraleña que afrontará el Súper Rugby Américas, Capibaras XV, viajó con destino a Corrientes, para jugar este sábado 7 frente a Yacaré XV.

Ovación

Por Ovación

6 de febrero 2026 · 10:21hs
Capibaras XV afrontará en Corrientes su primer amistoso de preparación.

Capibaras XV afrontará en Corrientes su primer amistoso de preparación.

Primero en Gimnasia y Esgrima, y posteriormente ya en su casa ubicada en el Hipódromo de Rosario, la franquicia litoraleña Capibaras XV viene llevando a cabo una intensa pretemporada con vistas a su participación en el Súper Rugby Américas. En dicha competencia debutará el 21 de febrero frente a Peñarol de Uruguay, el campeón defensor, en el sur provincial.

Capibaras juega en Corrientes su primer amistoso

La escuadra conducida por Nicolás Galatro se medirá este sábado 7 de febrero con la escuadra que tiene base en Asunción del Paraguay. El cotejo será en las instalaciones de Aranduroga en la provincia de Corrientes.

Llegó el momento de ver a la manada en cancha. Capibaras XV ya tiene todo listo para su primer test match de pretemporada. Este sábado, desde las 17 horas, las instalaciones de Aranduroga en Corrientes serán testigos de un hecho histórico: los primeros minutos de rugby de la franquicia que representa a nuestra región.

El rival no será nada fácil. Yacare XV, el equipo paraguayo que ya conoce lo que es la dureza del SRA, será el termómetro ideal para que el Head Coach, Nicolás Galatro, empiece a pulir el sistema de juego a solo 15 días del debut oficial ante Peñarol en el Hipódromo de Rosario.

Galatro dispuso una lista extensa para rotar y ver a la mayoría de sus dirigidos. Entre los nombres destacados aparecen figuras de roce internacional como Ignacio Gandini, Manuel Bernstein, Bruno Heit, Gerónimo Gómez Vara, Juan Baronio y Lucas Bur, mezclados con el talento joven que buscará ganarse un lugar en el XV titular para el 21 de febrero.

Por diversas cuestiones, no formarán parte de la delegación: Ignacio Orsetti, Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Bautista Estellés, Felipe Villagrán y Lautaro Cipriani.

image
El santafesino Bautista Benavides (Santa Fe RC) integra la franquicia litorale&ntilde;a que jugar&aacute; en tierras correntinas.

El santafesino Bautista Benavides (Santa Fe RC) integra la franquicia litoraleña que jugará en tierras correntinas.

La hoja de ruta no se detiene en Corrientes. La UAR confirmó que el segundo ensayo será un entrenamiento conjunto con Los Pumitas. El seleccionado M20 estará concentrando en Paraná y el cierre de esa semana será el viernes 13 de febrero en Sauce Viejo.

Ese día, Capibaras XV visitará las instalaciones de Santa Fe Rugby, un evento que servirá además para estrenar las nuevas luminarias de la entidad ubicada en Sauce Viejo, sede elegida para el duelo de la segunda fecha del SRA ante Cobras Brasil XV (sábado 28 de febrero).

El plantel de Capibaras XV que viajó a Corrientes

-Fowards: Diego Correa, Jorge Onorato, Martín Vaca, Manuel Cuneo, Federico Cescut, Lisandro Dipierri, Enzo Avaca, Pedro Annunziata, Lucas Bur, Lorenzo Colidio, Ignacio Gallo, Bautista Benavídes, Juan Segundo Huber, Ignacio Gandini, Manuel Berstein, Franco Marizza, Franco Benítez, Jerónimo Gómez Vara y Basilio Cañas.

-Backs: Juan Lovell, Alejo Sugasti, Ignacio Zabella, Juan Baronio, Ignacio Dogliani, Martiniano Aime, Mateo Baroli, Pietro Croce, Guido Chesini, Benjamín Ordiz, Bruno Heit, Gino Dicapua, Franco Rossetto, Francisco Lluch, Santiago Vítola, Mateo Tanoni, Valentino González y Tomás Sigura.

Capibaras Corrientes Súper Rugby Américas
Noticias relacionadas
para tomar una cerveza en cancha river hay que pagar abonos de mas de un millon de pesos

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

diaz palpita el estreno de deportivo madryn: para colon no llegar a la final no es bueno

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

El back Pietro Croce de Cha Roga formará parte de la concentración en la capital entrerriana.

Paraná será sede de una nueva concentración nacional M20

racing se preocupa: tras la salida de nardoni, desde brasil buscan a otros tres jugadores

Racing se preocupa: tras la salida de Nardoni, desde Brasil buscan a otros tres jugadores

Lo último

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Una argentina hizo historia en "Pasapalabra" España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Último Momento
El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Una argentina hizo historia en "Pasapalabra" España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: Para Colón no llegar a la final no es bueno

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera

"Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera"

Ovación
Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: Para Colón no llegar a la final no es bueno

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

La gente empuja el sueño de ascenso y Colón ya alcanzó los 25.000 socios

La gente empuja el sueño de ascenso y Colón ya alcanzó los 25.000 socios

Colón, pendiente: la idea que asoma para televisar los partidos iniciales de la Primera Nacional

Colón, pendiente: la idea que asoma para televisar los partidos iniciales de la Primera Nacional

Villa Dora se impuso con autoridad en el inicio de la fecha 4

Villa Dora se impuso con autoridad en el inicio de la fecha 4

Regatas sumó la segunda victoria en tierras sanjuaninas

Regatas sumó la segunda victoria en tierras sanjuaninas

Policiales
Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco