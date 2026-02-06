Capibaras afrontará el primer cotejo amistoso en Corrientes

La franquicia litoraleña que afrontará el Súper Rugby Américas, Capibaras XV, viajó con destino a Corrientes, para jugar este sábado 7 frente a Yacaré XV.

Primero en Gimnasia y Esgrima, y posteriormente ya en su casa ubicada en el Hipódromo de Rosario, la franquicia litoraleña Capibaras XV viene llevando a cabo una intensa pretemporada con vistas a su participación en el Súper Rugby Américas. En dicha competencia debutará el 21 de febrero frente a Peñarol de Uruguay, el campeón defensor, en el sur provincial.

La escuadra conducida por Nicolás Galatro se medirá este sábado 7 de febrero con la escuadra que tiene base en Asunción del Paraguay. El cotejo será en las instalaciones de Aranduroga en la provincia de Corrientes.

Llegó el momento de ver a la manada en cancha. Capibaras XV ya tiene todo listo para su primer test match de pretemporada. Este sábado, desde las 17 horas, las instalaciones de Aranduroga en Corrientes serán testigos de un hecho histórico: los primeros minutos de rugby de la franquicia que representa a nuestra región.

El rival no será nada fácil. Yacare XV, el equipo paraguayo que ya conoce lo que es la dureza del SRA, será el termómetro ideal para que el Head Coach, Nicolás Galatro, empiece a pulir el sistema de juego a solo 15 días del debut oficial ante Peñarol en el Hipódromo de Rosario.

Galatro dispuso una lista extensa para rotar y ver a la mayoría de sus dirigidos. Entre los nombres destacados aparecen figuras de roce internacional como Ignacio Gandini, Manuel Bernstein, Bruno Heit, Gerónimo Gómez Vara, Juan Baronio y Lucas Bur, mezclados con el talento joven que buscará ganarse un lugar en el XV titular para el 21 de febrero.

Por diversas cuestiones, no formarán parte de la delegación: Ignacio Orsetti, Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Bautista Estellés, Felipe Villagrán y Lautaro Cipriani.

image El santafesino Bautista Benavides (Santa Fe RC) integra la franquicia litoraleña que jugará en tierras correntinas.

La hoja de ruta no se detiene en Corrientes. La UAR confirmó que el segundo ensayo será un entrenamiento conjunto con Los Pumitas. El seleccionado M20 estará concentrando en Paraná y el cierre de esa semana será el viernes 13 de febrero en Sauce Viejo.

Ese día, Capibaras XV visitará las instalaciones de Santa Fe Rugby, un evento que servirá además para estrenar las nuevas luminarias de la entidad ubicada en Sauce Viejo, sede elegida para el duelo de la segunda fecha del SRA ante Cobras Brasil XV (sábado 28 de febrero).

El plantel de Capibaras XV que viajó a Corrientes

-Fowards: Diego Correa, Jorge Onorato, Martín Vaca, Manuel Cuneo, Federico Cescut, Lisandro Dipierri, Enzo Avaca, Pedro Annunziata, Lucas Bur, Lorenzo Colidio, Ignacio Gallo, Bautista Benavídes, Juan Segundo Huber, Ignacio Gandini, Manuel Berstein, Franco Marizza, Franco Benítez, Jerónimo Gómez Vara y Basilio Cañas.

-Backs: Juan Lovell, Alejo Sugasti, Ignacio Zabella, Juan Baronio, Ignacio Dogliani, Martiniano Aime, Mateo Baroli, Pietro Croce, Guido Chesini, Benjamín Ordiz, Bruno Heit, Gino Dicapua, Franco Rossetto, Francisco Lluch, Santiago Vítola, Mateo Tanoni, Valentino González y Tomás Sigura.