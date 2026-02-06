Paraná será sede de una nueva concentración nacional M20

El seleccionado nacional M20, con tres jugadores santafesinos, realizará una concentración en Paraná y el viernes 13 jugará con Capibaras en Sauce Viejo

El back Pietro Croce de Cha Roga formará parte de la concentración en la capital entrerriana.

Del 10 al 14 de febrero, el Seleccionado M20 llevará a cabo su primera Concentración Nacional del año en Paraná. Serán 46 los jugadores que se reunirán en el Club Atlético Estudiantes (CAE), que una vez más recibirá al seleccionado juvenil.

Además de intensas jornadas de entrenamiento, la concentración prevé actividades de capacitación para los entrenadores de la región, que se realizarán a través del programa Conecta Rugby. Cabe destacar que la totalidad de los entrenamientos serán abiertos para entrenadores.

Nicolás Fernández Miranda se refirió a qué espera para el encuentro con los jugadores: “Es una oportunidad para estar juntos como equipo, hay que aprovechar estos 4 días que estaremos juntos, desde entrenar fuerte hasta la convivencia y generar buenos vínculos que es importantísimo para nosotros. También queremos que nos reconozcan como un equipo que entrena fuerte, que labura y que no se conforma con la performance del año pasado, sino que quiere elevar la vara y que tiene ganas de competir y ganar”.

A su vez, comentó sobre la importancia de esta concentración: “Sentimos que está muy bueno venir para acá, la gente nos trata excelente y sentimos que sirve tener entrenamientos abiertos y que la gente venga a ver y sentirse parte. El año pasado nos habíamos quedado con las ganas de hacer algo con otro equipo y por suerte este año tenemos el cierre del viernes a la tarde un entrenamiento en conjunto con Capibaras XV”.

La Unión Argentina de Rugby confirmó un plantel de 46 jugadores convocados a la Concentración Nacional en Paraná con la presencia de tres jugadores de clubes de la Unión Santafesina de Rugby: Bautista Benavides (Santa Fe Rugby Club), Pietro Croce (Cha Roga Club) y Federico Narváez (Círculo Rafaelino de Rugby).

La agenda completa

– Martes 10/02 a las 19:30hs en CAE, charla a entrenadores a cargo de Nicolás Fernández Miranda.

– Miércoles 11/02 de 10:00 a 12:20hs entrenamiento en CAE Plumazo.

– Miércoles 11/02 de 17:30 a 19:00hs entrenamiento en CAE Parque Urquiza.

– Jueves 12/02 de 10:00 a 12:00hs entrenamiento en CAE Plumazo.

– Jueves 12/02 de 17:30 a 19:00hs entrenamiento en CAE Parque Urquiza.

– Viernes 13/02 de 10:00 a 11:00hs entrenamiento en CAE Parque Urquiza.

– Viernes 13/02 de 18:00 a 20:00hs entrenamiento en Santa Fe Rugby Club (partido con Capibaras).