Colón, pendiente: la idea que asoma para televisar los partidos iniciales de la Primera Nacional

En medio de una clara desprolijidad y puja de intereses, trascendió cómo transmitirían algunos partidos del comienzo de la Primera Nacional. ¿Está Colón?

6 de febrero 2026 · 10:14hs
El inicio de la Primera Nacional se da en un contexto cargado de incertidumbre fuera de la cancha. A días del arranque, trascendieron detalles sobre cómo se transmitirán algunos partidos del inicio, en medio de una marcada desprolijidad y una fuerte puja de intereses entre la AFA y las empresas encargadas de la televisación. Colón, pendiente.

Desde Buenos Aires aseguran que en las próximas horas se anunciaría un acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino y la empresa Trisa, que permitiría que una parte de los encuentros del ascenso se emitan a través de la pantalla de TyC Sports. Sin embargo, el entendimiento todavía no está cerrado y la situación sigue envuelta en tensiones.

• LEER MÁS: La gente empuja el sueño de ascenso y Colón ya alcanzó los 25.000 socios

La principal disputa gira en torno a lo económico. AFA busca mejorar los ingresos por los derechos de transmisión, aunque intenta, al mismo tiempo, limitar la participación de TyC Sports, que sería la señal que mayor oferta económica presentó. Esa contradicción dilata una definición que, por ahora, mantiene en vilo a los clubes y a los hinchas.

En ese marco surge la pregunta inevitable: ¿estará Colón entre los partidos televisados? Por el momento no hay confirmaciones, aunque el interés que genera el Sabalero lo posiciona como una de las opciones más atractivas para la pantalla.

¿Estará Colón entre los televisados?

Lo único que aparece como certeza es que el calendario no sufrirá modificaciones. El torneo no se postergará y Colón ya tiene marcado en rojo su estreno: será el 14 de febrero, desde las 20, cuando reciba a Deportivo Madryn en el Brigadier López, con o sin cámaras, pero con el foco puesto en arrancar el camino de regreso.

A préstamo y libres: el Colón que la dirigencia y el mánager le armaron a Ezequiel Medrán

La gente empuja el sueño de ascenso y Colón ya alcanzó los 25.000 socios

Colón cierra otra semana con un Medrán que ya tendría todo claro para el debut

La directiva de Colón se comprometió en poner al día al plantel de básquet en la Liga Argentina

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

"Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera"

