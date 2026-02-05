Uno Santa Fe | Policiales | Santa Fe

Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

El procedimiento fue realizado por oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino en pasaje Pedro Espinoza al 6800. Aprehendieron a A. I. R., de 48 años, sobre quien pesa un pedido de captura activo de la Justicia provincial cordobesa (San Francisco), ya que se presume su responsabilidad en una tentativa de homicidio.

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de febrero 2026 · 20:24hs
Esta madrugada de jueves, y como corolario de la investigación sobre el paradero de un hombre buscado por la Justicia penal cordobesa con sede en la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, en una vivienda ubicada en pasaje Pedro Espinoza al 6800, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe, fue aprehendido A. I. R., de 48 años, buscado por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio.

El hombre resistió el cumplimiento de la medida, aunque fue neutralizado por los oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino en presencia de investigadores de la Policía de Córdoba.

Aprehendido

Posteriormente, fue alojado en la Comisaría 7ª, en el barrio Yapeyú de la capital santafesina, en primera instancia, y luego trasladado a la Comisaría 8ª, en el barrio de Guadalupe, en Santa Fe.

Finalmente, fue buscado y trasladado por pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, quienes, junto a sus pares de la Policía de Córdoba, tomaron contacto con la fiscal Silvana Quaglia, de Delitos Complejos de San Francisco, encargada de tramitar la extradición del hombre aprehendido con pedido de captura activo. Posteriormente, una partida de pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I lo trasladó a esa sede policial, donde quedó alojado en una celda.

Identificado

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento de aprehensión a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas de la Policía de Santa Fe, y estas hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, que sea identificado y luego tomó contacto con su par, la fiscal cordobesa Quaglia, para la tramitación judicial con magistrados penales de ambas provincias a los fines de la extradición.

Santa Fe San Francisco homicidio
