Regatas sumó la segunda victoria en tierras sanjuaninas

En la segunda jornada de la Liga Federal, Regatas de Santa Fe derrotó a Junín de Buenos Aires. Las laguneras ahora se medirán con Hispano de San Juan

6 de febrero 2026 · 10:08hs
Regatas de Santa Fe superó a Junín de Buenos Aires por 3 a 1 en San Juan.

Regatas de Santa Fe superó a Junín de Buenos Aires por 3 a 1 en San Juan.

La Liga Federal de Vóleibol que se desarrolla en la provincia de San Juan afrontó la segunda jornada de competencia. En ambas ramas, los equipos fueron divididos en zonas que luego determinarán los 16 mejores de la competencia para los Play Off y los que jugarán para la Permanencia. Regatas de Santa Fe sumó su segundo triunfo en la competencia, en igual cantidad de presentaciones.

Regatas pisó fuerte en la provincia de San Juan

Segundo partido, y segunda victoria para las laguneras en una nueva jornada de la Liga Federal que se desarrolla en la provincia de San Juan. En la cancha 2 del Velódromo Vicente Alejo Chancay, Regatas de Santa Fe superó a Club Junín de la provincia de Buenos Aires por 3 a 1 bajo los arbitrajes de Silvia Josefina Ruiz Díaz y Agustina Rosario San Martín.

La victoria de las laguneras santafesinas en tierras cuyanas fue con parciales de 22-25, 25-17, 25-17 y 25-14. De este modo fue el segundo, ya que en la jornada inicial habían superado a Ausonia de la provincia de San Juan por 3 a 2.

Regatas pisó fuerte en el oeste de nuestro país y la ilusión crece partido a partido. A pesar de un primer set peleado, las chicas mostraron su mejor versión y dominaron el juego de principio a fin en los sets finales, sin darle chances al rival.

Se trata de un comienzo soñado para la escuadra de nuestra capital en el tercer nivel del vóley femenino a nivel nacional. En la misma zona 3, también en Velódromo, Sportivo Manantial derrotó a Hispano de San Juan por 3 a 0, y Ausonia de San Juan cayó frente a Gremio Vóley por 3 a 0. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sportivo Manantial 6, Regatas de Santa Fe 5, Gremio Vóley e Hispano de San Juan 3, Ausonia de San Juan 1 y Club Junín de Buenos Aires 0.

En la tercera fecha, este viernes 6, a las 19.30, se medirá con Hispano de San Juan en la cancha 2 del Velódromo Alejo Chancay, y el sábado, en el Aldo Cantoni, a las 10.45, se cruzará con Gremio Vóley. Finalmente, por la quinta fecha, el domingo 8, a las 10.45, en el Velódromo, enfrentará a Sportivo Manantial.

Regatas alistó a: Milagros Mecoli, Candela Gancedo, Malena Sorba, Paulina Muller, Santina Montesano, Carolina Soledad Wetzel, María Laura Kiener, Agustina Marotte, Ailen Sorba, Indra Rizzi, Trinidad Roubineau, Lucía Giménez, Cecilia Soledad Vicino (c) y Catalina Bellone. DT: Florencia Delfino.

Regatas segunda victoria
