Villa Dora se impuso con autoridad en el inicio de la fecha 4

Por la Liga Argentina Femenina, Villa Dora derrotó a Bahiense del Norte en condición de local. El sábado jugará frente a San Isidro de San Francisco

6 de febrero 2026 · 09:49hs
Se puso en marcha la cuarta fecha de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA, en donde se registró la victoria de Villa Dora sobre Bahiense del Norte. Fue triunfo de las chicas santafesinas en sets corridos. La actividad del certamen tendrá continuidad este viernes 6, en el cual River y Boca se cruzarán con Ferro y Vélez Sarsfield, respectivamente.

Villa Dora sumó una victoria importante

Ante un duro rival, en una noche muy calurosa, y un gran marco de público, en el estadio Andrés Meynet, Villa Dora se impuso con autoridad a Bahiense del Norte por 3 a 0 bajo los arbitrajes de Ayelén Buet y Pablo Pérez. La victoria de las santafesinas se dio con los siguientes marcadores: 25-15, 26-24 y 25-17, dejando una buena imagen.

En el primer set, la escuadra de Ruperto Godoy 1231 fue amplio dominador de las acciones, ante un rival que ofreció algunas ventajas por lo que el 25 a 15 le permitió dejar las cosas 1 a 0. En el segundo chico, lo arrancó mejor el conjunto local, las bonaerenses se recuperaron y lograron darlo vuelta.

A partir de allí se convirtió en un partido intenso, duro y jugado punto a punto, aunque no se podían sacar ventajas. Estaba para cualquiera de los dos. Primero quedaron igualados en 17, y luego, tras el 23 a 23, tras un gran bloqueo de la brasilera Lopes, llegó el pedido de tiempo muerto por parte del entrenador visitante pero no dio sus frutos. Si bien le costó, las Doras lo ganaron 26 a 24, a pesar de que las bahienses no aflojaron, pero el score quedó 2 a 0.

En el tercer parcial, el comienzo de las acciones fue más que equilibrado, pero luego hubo una buena actuación de las chicas locales. Con seguridad en el bloqueo y en la definición, Villa Dora lo supo ganar con autoridad, terminó siendo 25 a 15, y el 3 a 0, significó una victoria más que cotizada ante un rival no fue sencillo.

image
La brasilera Paloma Lopes cumpli&oacute; una destacada labor en la victoria de las Doras.

La brasilera Paloma Lopes cumplió una destacada labor en la victoria de las Doras.

Villa Dora se volverá a presentar este sábado 7 de febrero, a partir de las 19.30, en el estadio Andrés Meynet, recibirá al ascendido San Isidro de la ciudad de San Francisco, con los arbitrajes de Gabriel Casari y Pablo Pérez. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sonder de Rosario 17, Bell de Bell Ville 14, Villa Dora 13, Boca Juniors 12, San Lorenzo 10 y San Isidro 9.

En la presente jornada de viernes, a las 21, en el microestadio ubicado en el barrio porteño de Núñez, River Plate jugará con Ferro Carril Oeste, y en el Polideportivo Quinquela Martín, Boca Juniors enfrentará al duro Vélez Sarsfield. El sábado, además de las Doras, jugarán Estudiantes de La Plata con Bell Ville, Banco Provincia de La Plata con San Lorenzo y Sonder de Rosario ante Bahiense del Norte.

Villa Dora: Julieta Ruelli, Karina Suligoy (c), Valentina Ruhl, Carla Foco, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche,Narela Olocco, Pilar Cina, Paulina Pasero, Julia Paulini, Paloma Lopes, Catalia Turina y Eugenia Martínez. DT: Eduardo Rodríguez.

Bahiense del Norte: Lourdes Araujo, Lucía López, Brunella Mamonde, Valentina Bicecci, Evelyn Mendoza, Malena Márquez, Máxima Álvarez, Ambar Fernández, Selene Kees (c), Malena Luque, Selene Martínez Castro, Valentina Fernández y Tatiana Delgado. DT: Matías Pasquarella.

Cancha: estadio Andrés Meynet

Árbitros: Johana Ayelén Buet y Pablo Pérez

