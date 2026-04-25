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Fútbol femenino: Unión sumó su primer punto ante Belgrano

En el estadio 15 de Abril, el equipo femenino de Unión igualó 0-0 frente a Belgrano, sumando así su primer punto en el Torneo

Ovación

Por Ovación

25 de abril 2026 · 18:44hs
Unión empató con Belgrano y sumó su primer punto en el campeonato.

Unión empató con Belgrano y sumó su primer punto en el campeonato.

Este sábado por la tarde, en el estadio 15 de Abril, Unión enfrentó a Belgrano de Córdoba por la cuarta fecha del torneo femenino de la AFA.

Las Tatengas sumaron su primer punto

En un partido muy disputado, ambos equipos no lograron sacarse ventajas y en consecuencia el partido terminó 0 a 0. Este resultado le permite al equipo rojiblanco sumar por primera vez en la competencia.

El elenco dirigido por Paulo Poccia tenía la necesidad de revertir la racha negativa de tres derrotas consecutivas. Ante un rival de jerarquía que se ubica en los primeros puestos con siete unidades.

Las Tatengas mostraron solidez defensiva y lograron rescatar una unidad valiosa para empezar a escalar en la tabla. En un partido que en el final tuvo un clima caliente, con discusiones y algunos empujones entre las jugadoras.

La formación rojiblanca

La formación de Unión fue la siguiente: Naila Zaninetti, Victoria Muñoz, Ionara Vilte, Martina Pinto, Mailen Herman, Alegra Risso, Jazmín Lencina, Marilin Coronel, Emilse Albornos, Camila Acevedo y Agustina Marani

Unión Belgrano fútbol femenino
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