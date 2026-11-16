El arquero volverá a defender el arco argentino este martes frente a Costa Rica, después de quedar en el banco ante Uruguay. El entrenador explicó que prefirió no arriesgarlo tras su lesión mandibular.

Emiliano Martínez volverá a ser titular en la Selección Argentina para enfrentar a Costa Rica este martes en Córdoba. Lionel Scaloni confirmó su regreso durante la conferencia de prensa previa al último amistoso del año y explicó los motivos por los que decidió dejarlo como suplente en la derrota frente a Uruguay en La Bombonera.

La explicación de Scaloni sobre la ausencia del arquero

El entrenador reconoció que el guardameta podía estar disponible para el encuentro anterior, pero consideró que no era conveniente exponerlo tan pronto después de la lesión que había sufrido. La presencia de Gerónimo Rulli y las otras alternativas disponibles también influyeron en la decisión.

“Emiliano va a atajar, va a estar. A lo mejor estaba en condiciones en el partido anterior, pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli), Juan (Musso) y Santi (Beltrán), optamos por cuidarlo. Con tres días era más prudente hacerlo, así que mañana jugará”, explicó Scaloni.

De esta manera, Martínez recuperará su lugar bajo los tres palos y también volverá a llevar la cinta de capitán, que durante el encuentro ante Uruguay estuvo en manos de Rulli.

El regreso después de la fractura de mandíbula

El retorno del arquero se producirá prácticamente un mes después de la fractura de mandíbula que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton, correspondiente a la séptima fecha de la Premier League 2026-2027.

Aunque inicialmente se esperaba que la recuperación demandara más tiempo, el marplatense pudo acelerar los plazos y a comienzos de noviembre retomó los entrenamientos. Para proteger la zona afectada, comenzó a trabajar y jugar con una máscara de fibra de carbono.

Ante Costa Rica, Martínez disputará su partido número 71 con la camiseta argentina desde su debut oficial en junio de 2021. Hasta el momento acumula 54 triunfos, 10 empates y seis derrotas, además de 45 encuentros sin recibir goles.

El arquero tendrá así una nueva oportunidad de defender el arco campeón del mundo y cerrar el 2026 dentro del equipo titular de Scaloni.