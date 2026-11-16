El entrenador argentino se refirió al recambio tras el retiro de Messi, confirmó a Dibu Martínez para enfrentar a Costa Rica y anticipó cuatro o cinco modificaciones en el equipo.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa antes del amistoso que la Selección argentina disputará este martes ante Costa Rica en Córdoba. El entrenador abordó el nuevo escenario que atraviesa el equipo tras la salida de Lionel Messi, habló del acompañamiento de los hinchas y adelantó algunos cambios para el último compromiso de 2026.

El respaldo de los hinchas y el equipo para enfrentar a Costa Rica

Uno de los temas que abordó el técnico fue la poca concurrencia que presentó La Bombonera durante la derrota frente a Uruguay. Scaloni defendió el vínculo entre el seleccionado y sus simpatizantes, y consideró que el acompañamiento no depende de un resultado puntual.

“La gente siempre es incondicional a la selección, sin dudas. Sea en el proceso y el momento que sea, va a seguir estando. En el partido con Burkina Faso tampoco estuvo lleno el estadio. Es una cuestión de que la gente evalúa si puede ir a la cancha o no, por el gasto que implica, y eso es decisión de cada uno. Nosotros sabemos que cuando las papas quemen y los necesitemos, van a estar”, expresó.

En cuanto al armado del equipo para el encuentro ante Costa Rica, confirmó que Emiliano Martínez volverá a ocupar el arco luego de ausentarse frente a Uruguay por una fractura de mandíbula. “Dibu va a atajar. A lo mejor estaba en condiciones para el otro partido, pero era un riesgo. Confiamos en Gero (Rulli) y optamos por cuidarlo. Tres días más era prudente, así que va a jugar”, explicó.

Además, adelantó que realizará modificaciones en la formación titular: “Vamos a hacer cuatro o cinco cambios”. También destacó que las ausencias de futbolistas como Cristian Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina y Leandro Paredes abren la posibilidad de probar alternativas y observar a los jugadores más jóvenes.

El desafío de construir una Selección sin Messi

La salida de Lionel Messi representa uno de los mayores desafíos para el cuerpo técnico. Scaloni reconoció que el proceso de renovación requiere tiempo y que los futbolistas con mayor experiencia tendrán un papel fundamental para acompañar a las nuevas generaciones.

“Es normal creer que un chico solo te va a ganar un partido porque en su club juega muy bien, pero la selección tiene otro contexto, otra realidad. Los jugadores que llevan más tiempo tienen que mostrarles el camino a los más jóvenes”, señaló.

También respaldó a Thiago Almada, quien todavía busca consolidarse en River. El entrenador aseguró que mantiene su confianza en el mediocampista y que su situación actual no modifica la consideración que tiene dentro del seleccionado.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de que Messi se incorpore al cuerpo técnico en el futuro, aunque dejó en claro que espera que continúe jugando durante varios años. “Va a seguir jugando, más allá de 2030 va a seguir. En la selección ya dijo que no, pero como futbolista ojalá siga hasta cuando pueda. Si quiere venir acá, no hay ningún problema”, comentó entre risas.

Finalmente, Scaloni puso el foco en la construcción del equipo que afrontará los próximos desafíos. Argentina cerrará el año ante Costa Rica y luego retomará la actividad en marzo de 2027, con la mirada puesta en consolidar una nueva estructura y encontrar futbolistas que puedan sostener la competitividad del seleccionado.