En barrio Leyes, entre los puentes de los arroyos Leyes y Santa Rita, el agua rodea a 110 familias. Tras el desmoronamiento de una defensa, la comuna activó el protocolo de emergencia y trabaja para evitar que el agua ingrese a las viviendas.

Crecida del Paraná. El barrio Leyes en Santa Rosa de Calchines está rodeado por el agua, afectando a 110 familias.

La crecida del río Paraná mantiene en una situación de extrema preocupación a los habitantes de la zona costera de la Ruta Provincial 1. En barrio Leyes, jurisdicción de Santa Rosa de Calchines, el avance del agua rodeó por completo al sector y obligó a numerosas familias a prepararse para abandonar sus viviendas. Algunas ya fueron evacuadas y otras levantaron refugios precarios a la vera de la ruta para permanecer cerca de sus hogares y resguardar sus pertenencias.

El presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, Carlos Yossen , explicó que se trata de uno de los sectores más bajos de la localidad, ubicado entre los puentes del arroyo Leyes y Santa Rita. Según precisó, el barrio está entre 70 centímetros y 1,20 metros por debajo del nivel que presenta actualmente el río.

"Pasando el río en Santa Fe los 5 metros, ya se empieza a comprometer el barrio, ya empieza a ingresar agua", advirtió el mandatario.

Un desmoronamiento obligó a activar el protocolo de emergencia

La preocupación aumentó durante la tarde del día anterior, cuando se produjo un desmoronamiento en un tramo de la defensa que protege al barrio. El episodio obligó a poner en marcha el protocolo de acción y convocar a los equipos comunales para contener el avance del agua.

"En el día de ayer, en la tardecita, esta zona se vio comprometida, donde hubo un desmoronamiento de la defensa que nos motivó a activar el protocolo de acción", relató Yossen.

El presidente comunal explicó que los trabajadores de la comuna, con la colaboración de los vecinos, lograron contener la situación cerca de la medianoche. También se activó preventivamente el protocolo de evacuación ante la posibilidad de que durante la madrugada se produjera un nuevo inconveniente.

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Actualmente, el barrio cuenta con un sistema de protección compuesto por un anillo de bolsas de arena y otro de defensa de tierra. Sin embargo, la presión del agua y la humedad generan filtraciones y nuevos desmoronamientos que obligan a intervenir de manera permanente.

"Es un monitoreo permanente. Toda la tarde estamos encontrando algún inconveniente que nos motiva a tener que convocar al personal nuevamente, accionar de manera fuerte para poder contener el ingreso de agua y así evitar que el barrio finalmente se inunde", señaló.

Hay 30 personas evacuadas y otras familias preparadas para salir

De acuerdo con el relevamiento de la comuna, barrio Leyes está integrado por aproximadamente 110 familias y unas 340 personas. Hasta el momento, alrededor de 30 vecinos ya fueron evacuados: algunos se instalaron a la vera de la Ruta 1 y otros fueron trasladados a centros de evacuación dispuestos por la comuna.

El resto permanece en sus viviendas, aunque con sus pertenencias preparadas para salir ante cualquier complicación. Yossen explicó que el barrio está dividido en dos sectores, uno al este y otro al oeste de la ruta, con diferentes condiciones de altura y exposición al agua.

Aunque el agua todavía no ingresó de manera generalizada a las viviendas, existen puntos comprometidos y comienzan a registrarse filtraciones. A esto se suman problemas sanitarios por el desmoronamiento y desborde de pozos de baño.

Por qué las familias eligen permanecer a la vera de la Ruta 1

Una de las imágenes más impactantes de la emergencia es la de los vecinos que construyen refugios improvisados sobre los márgenes de la ruta. Según explicó Yossen, se trata de una decisión vinculada a experiencias anteriores durante otras inundaciones.

"Los vecinos no quieren alejarse de sus hogares porque han tenido robos en otras oportunidades y pérdidas significativas. Entonces optan por quedarse en la cercanía", explicó.

Ante esta situación, la comuna articula con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para garantizar el suministro eléctrico a quienes permanecen en esos refugios. También coordina acciones con la Policía, la Secretaría de Seguridad Vial y Vialidad Provincial para reducir la velocidad del tránsito y brindar mayor protección a las familias.

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Otros sectores comprometidos sobre la Ruta 1

La emergencia también alcanza otros puntos de la traza provincial, particularmente en sectores de los kilómetros 12 y 15. En inmediaciones de los puentes del arroyo Santa Rita, el agua avanzó sobre los márgenes y la circulación presenta momentos de paso alternado, especialmente por el tránsito de vehículos pesados.

Además, la comisaría de Arroyo Leyes se encuentra rodeada por el agua, que alcanzó la parte posterior del edificio, aunque todavía no ingresó a sus instalaciones.

En la zona trabajan personal comunal, efectivos policiales, agentes de la EPE, trabajadores de salud y una ambulancia del servicio de emergencias 107. Los equipos sanitarios recorren las viviendas más vulnerables, realizan relevamientos y consultan a los vecinos sobre sus necesidades.

Mientras las familias intentan resguardar sus pertenencias y reforzar las defensas, la preocupación se mantiene ante una crecida que amenaza con inundar uno de los sectores más vulnerables de la costa santafesina.