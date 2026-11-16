El expresidente, investigado por el colapso de Ueno Bank, dejará el Regimiento Escolta Presidencial y será alojado en la penitenciaría militar de Viñas Cue. La decisión judicial se conoció luego de denuncias sobre presuntas comodidades especiales durante su detención.

Un juez de Paraguay ordenó este lunes el traslado del expresidente Santiago Peña a la penitenciaría militar de Viñas Cue, luego de que se conocieran denuncias sobre presuntos privilegios que habría recibido durante su detención preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial. El exmandatario se encuentra bajo investigación por su presunta participación en las maniobras vinculadas al colapso de Ueno Bank.

La medida fue dispuesta por el juez Osmar Legal, quien estableció que las autoridades del establecimiento militar deberán garantizar la seguridad y la integridad física del imputado. También solicitó que se le asigne un espacio que permita mantenerlo aislado del resto de los detenidos y, especialmente, de otros investigados en la misma causa.

Además, el magistrado exigió a las autoridades militares un informe detallado sobre los protocolos y las medidas de seguridad que se implementarán durante su permanencia en la penitenciaría.

La cárcel militar de Viñas Cue es conocida por alojar a políticos y otras personas consideradas de alto perfil que enfrentan procesos judiciales en Paraguay.

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Las denuncias por privilegios que precipitaron la decisión

El traslado se produjo después de que trascendieran cuestionamientos sobre las condiciones de detención de Peña en el Regimiento Escolta Presidencial.

Según publicaciones del diario ABC de Paraguay, el expresidente habría contado con comodidades especiales dentro de las instalaciones, entre ellas un gimnasio, un sistema de climatización y una pequeña sala de estar que funcionaba como antesala de su habitación.

La difusión de esas presuntas condiciones generó cuestionamientos sobre el trato recibido por el exmandatario mientras permanece detenido de manera preventiva.

En ese contexto, el presidente Pedro Alliana dispuso este lunes la destitución del comandante del Regimiento Escolta, el coronel José David Daiub.

La investigación por el colapso de Ueno Bank

Santiago Peña fue imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en beneficio propio, en el marco de la investigación judicial sobre el colapso de Ueno Bank y su empresa matriz, el Grupo Vázquez.

El expresidente fue accionista del conglomerado empresarial hasta marzo de 2025. Según los antecedentes de la causa, tanto el banco como su grupo económico registraron un fuerte crecimiento desde que Peña asumió la Presidencia de Paraguay, en agosto de 2023.

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Durante ese período, las empresas habrían captado importantes depósitos de fondos estatales y obtenido contratos con organismos públicos, aspectos que forman parte de las actuaciones judiciales.

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank luego de determinar que la entidad se encontraba en situación de insolvencia. Entre las irregularidades bajo investigación figura el otorgamiento de grandes créditos a empresas vinculadas al propio grupo empresarial.

Junto con Peña, también fueron imputados varios directivos de Ueno Bank y del Grupo Vázquez, además de exfuncionarios del Banco Central paraguayo.

La causa continúa en etapa de investigación y busca determinar las responsabilidades de los involucrados en el derrumbe de la entidad financiera y las operaciones que habrían derivado en su insolvencia.