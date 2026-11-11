Dibu Martínez quiere jugar los amistosos, pero Scaloni tendrá la decisión final

El arquero se recupera de una fractura de mandíbula y quiere estar disponible para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, aunque Scaloni definirá cuándo podrá volver.

Emiliano Martínez sorprendió con su evolución física después de la fractura de mandíbula que sufrió a fines de octubre y ya trabaja junto al plantel de la Selección Argentina. El arquero llegó al país con la intención de volver a defender el arco albiceleste en los próximos amistosos, aunque su participación dependerá de cómo responda durante los entrenamientos y de la decisión de Lionel Scaloni.

El objetivo de Dibu Martínez: volver a atajar con la Selección

Pese a que inicialmente se esperaba que permaneciera varias semanas fuera de las canchas, el guardameta logró acelerar su recuperación y se presentó en el predio de Ezeiza para ponerse a disposición del cuerpo técnico. Antes de que arribaran varios de sus compañeros, ya había comenzado con trabajos físicos y ejercicios de gimnasio.

Durante su encuentro con Claudio Tapia, presidente de la AFA, también hubo lugar para el humor. El arquero bromeó sobre las secuelas de la intervención quirúrgica que debió afrontar después del choque con un futbolista de Everton y dejó una frase que reflejó su buen ánimo: "Sigo fachero".

Días atrás, además, había contado detalles de la operación y las dificultades que todavía atraviesa para alimentarse y recuperar toda su fuerza física.

"Me pusieron una placa con cuatro tornillos y agarraron tres dientes. Metieron un tornillo por fuera y el resto por dentro. Ahora, no puedo comer nada, todo papilla, soy como un bebe. Igualmente, no bajé de peso. Eso lo manejé con la nutricionista que me mantiene bien, pero a veces me falta fuerza en los entrenamientos", explicó.

El propio Martínez también dejó en claro cuáles son sus intenciones para esta doble fecha FIFA: "Hablé con Martín (Tocalli) y con Scaloni y mi plan es estar en la doble fecha para atajar. No sé si llegaré al primer o al segundo partido; eso dependerá del contacto y si voy bien en la semana".

Scaloni tendrá la última palabra sobre su regreso

Este martes, Dibu se sumó a los trabajos en el campo auxiliar junto a Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán. Durante los próximos días continuará bajo observación del entrenador de arqueros y del cuerpo técnico, que analizarán su evolución antes de tomar una determinación.

La intención es resolver entre el jueves y el viernes si Martínez está en condiciones de jugar el primer compromiso frente a Uruguay, que se disputará en La Bombonera, o si resulta más conveniente esperar hasta el segundo amistoso ante Costa Rica, previsto para el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Si el arquero del Aston Villa todavía no reúne las condiciones necesarias para volver, la disputa por la titularidad ante Uruguay quedará entre Rulli y Musso. También existe la posibilidad de que Beltrán tenga participación desde el banco de suplentes.

Por ahora, el deseo del campeón del mundo está claro: regresar cuanto antes al arco argentino. La decisión final, sin embargo, estará sujeta a su evolución física y al criterio de Scaloni.