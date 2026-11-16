El pontífice concluyó su visita apostólica de seis días con una multitudinaria misa en Lima, ante un millón y medio de fieles. De esta manera, puso fin a su primera gira por Sudamérica, que incluyó Uruguay, Argentina y Perú.

Gira Sudamericana. La visita a Perú fue el cierre de su primera gira por Uruguay, Argentina y la nación andina.

El papa León XIV emprendió este lunes su regreso al Vaticano luego de completar una visita apostólica de seis días a Perú, donde recibió numerosas muestras de afecto y protagonizó encuentros multitudinarios. Antes de partir, ofreció una última misa ante aproximadamente un millón y medio de fieles en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, y dejó un mensaje de despedida cargado de emoción: “Los llevaré siempre conmigo” .

El avión que trasladó al pontífice despegó a las 14.26, hora local (16.26 de Argentina). En el aeropuerto de El Callao fue despedido por el primer vicepresidente de Perú, Luis Galarreta, y el canciller Carlos Espá.

Una despedida marcada por la emoción y el vínculo con Perú

Durante su recorrido hacia el aeropuerto, miles de personas se apostaron en calles y avenidas para saludarlo. La recepción estuvo atravesada por el vínculo especial que León XIV mantiene con el país, donde desarrolló durante dos décadas una extensa labor pastoral antes de ser elegido sucesor de Pedro en 2025.

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Robert Francis Prevost llegó a Perú como misionero de la Orden de San Agustín y posteriormente se desempeñó como obispo de la diócesis de Chiclayo. Esa trayectoria marcó su relación con la comunidad peruana, que volvió a expresarle su cariño durante esta visita.

El mensaje de León XIV en su última misa

La celebración en la Base Aérea Las Palmas fue la última actividad oficial del Papa en territorio peruano. Durante su homilía, el pontífice hizo referencia al vínculo personal y pastoral que construyó con el pueblo de ese país.

“Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo y en donde quiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podemos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, expresó.

Además, recordó los años en los que desarrolló su ministerio en Perú y agradeció el acompañamiento de quienes siguieron sus actividades desde distintos puntos del país.

“Aquí me enseñaron a ser obispo y a ser sucesor de Pedro. Gracias a quienes participaron a través de medios de comunicación, en las llanuras y en las montañas, en la Amazonia, en todo el Perú, muchas gracias a todos”, manifestó.

Durante los seis días de visita, León XIV recorrió distintas ciudades y localidades, entre ellas Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz de Succhabamba.

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El inesperado episodio con un rosario

Uno de los momentos particulares de la jornada se produjo durante el ingreso del Papa a la Base Aérea Las Palmas.

Mientras recorría el predio a bordo del papamóvil, un rosario lanzado desde la multitud impactó en su rostro. El episodio no tuvo mayores consecuencias y el pontífice continuó con sus actividades, según informó el medio peruano Perú21.

El regreso al Vaticano tras su primera gira por Sudamérica

Con su partida de Perú, León XIV concluyó su primera gira por Sudamérica desde el inicio de su pontificado.

El recorrido comenzó el 6 de noviembre en Uruguay, continuó en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con celebraciones multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y finalizó con la visita apostólica a Perú.

Según el cronograma informado por Vatican News, el arribo del avión papal al Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci, en Roma, estaba previsto para las 10.30, hora local.

De esta manera, el pontífice cerró una gira marcada por los encuentros con miles de fieles y por el reencuentro con las comunidades que formaron parte de su trayectoria pastoral en Sudamérica.