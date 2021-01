Diego Degano: "La Santa Fe-Coronda debería dejar de hacerse"

Agregó que "lo digo porque el deporte evoluciona, como evoluciona la vida, y la natación de aguas abiertas evoluciona como lo hace todo en el deporte. En el año 60, Santa Fe venía con la tradición de Pedro Candioti y sus raides, el hombre contra la naturaleza. Viene un loco y un fenómeno como Carlos Larriera, que marca una transición de pasar de los raides solitarios a los maratones de grandes distancias. Eso dura casi unos cincuenta años, porque en el año 2008, se toma la decisión que la natación de aguas abiertas pasa a formar parte de la actividad olímpica, la Fina hace un click y dice ahora hay que ir por la medalla dorada. El circuito de maratones de largo aliento se fue apagando naturalmente, y la Santa Fe-Coronda a eso lo está padeciendo".

Diego Degano 1.JPG El exmúltiple campeón mundial de aguas abiertas, Diego Degano, cree que hay que organizar una prueba de los 10 kilómetros en el puerto local en lugar del Maratón Santa Fe-Coronda.

Fue contundente al señalar que "creo que hay que tomar una decisión y esto lo hablé con Marcelo en algún momento, incluso pensamos en traer alguna prueba de 10km acá a Santa Fe. Después yo me desvinculo, y en el 2017 o 2018, arranco con esa idea y lo hablo con Marcelo, ya alejado del comité organizador, y le digo porque no te animas a hacer la transición, yo te ayudo. La Santa Fe-Coronda es parte de la historia, y hay que asumirlo. Entonces creo que hoy el gran desafío, como para que Santa Fe siga siendo una referencia a nivel mundial en aguas abiertas, darnos la posibilidad de pensar que no podemos seguir nadando contra la corriente, si sirve la imagen. Hay que pensar en un circuito, cuatro boyas, tenemos un lugar como el puerto que ya tuvimos experiencias que es fantástico. Imagino que tal vez, no en los primeros años, pero si después que vamos a tener el acompañamiento del público, como lo fue en la Coronda que siempre hubo una respuesta fantástica del público".

"Lo que te digo es desde lo que representa para mí la Maratón Santa Fe-Coronda, creo que debería dejar de hacerse, porque ya es parte de la historia. Tenemos que empezar a pensar si realmente podemos darnos el gusto o tener el privilegio y el esfuerzo, porque estamos hablando de mucho dinero, que es otra situación, de poder ser cede de un evento de 10 kilómetros que hoy es lo que se está corriendo a nivel mundial y hoy se habla en otros términos", apuntó Diego Degano.

La presión al nadador santafesino o argentino ante cualquier Santa Fe-Coronda es una cuestión que siempre está presente. "El tema es que dejamos la garrocha muy alta, medido en términos de la gente, de la expectativa que causó la competencia en algún momento. Después que nos retiramos con Fernando, que entre los dos ganamos cinco ediciones, ya ni nos conformábamos con Gabriel Chaillou, que la ganó dos veces, porque no era santafesino. Cuando ganó el Rafa Pérez, fue un volver a vivir, me acuerdo que yo estaba en la transmisión de Canal 13, me tocó entrevistarlo y me acuerdo que me emocioné, porque la verdad que, como santafesino, no solo me veía reflejado del legado que uno podía haber dejado, sino como que como era que íbamos a empezar a vivir todo esto que era muy lindo. La maratón se fue apagando y no aparecieron más valores".

Diego Degano 2.jpg Diego Degano, en el palco de la costanera corondina, el 7 de febrero de 1993 tras empatar con el alemán Christof Wandratsch en el Maratón Santa Fe-Coronda.

El empate con el alemán Wandratsch

El 7 de febrero de 1993 se produjo el recordado empate entre el argentino Diego Degano y el alemán Christof Wandratsch en lo que fue la vigésima edición de la Maratón Santa Fe-Coronda, que será recordada por lo que sucedió, y porque fue materia de análisis y polémicas en los medios de comunicación y en las calles de la capital provincial.

El múltiple campeón de aguas abiertas recordó que "hablar del empate con Christof es rescatar dos cuestiones; primero los valores de la amistad, y segundo la polémica. Era inevitable hablar de eso, y a mí siempre me tocó manifestar y responder a críticas, las cuales algunas eran con buena leche o constructivas, y otras definitivamente de mala leche. En ese momento, también poniéndolo en contexto, tenía 24 años, todo me afectaba, algunas cosas no las maduraba, me considero una persona reaccionaria, muy emocional, no soy para nada racional y tranquila. Y en ese momento, con los que opinaron mal yo tuve mis conflictos, que después el tiempo los borra y los vuelve a acercar".

Primera victoria de Diego Degano en la maratón Santa Fe- Coronda en el año 1988

"Hay que ser respetuoso de lo que uno decidió, más allá de poder estar de acuerdo o no, de que es lo que se siente después de haber nadado ocho horas, y tener a alguien como uno de tus mejores amigos que uno pudo hacer en el deporte. Fueron circunstancias especiales, porque para nada nosotros con Christof lo acordamos al inicio de la competencia, eso se acordó en la última recta, faltando ocho minutos, y se dio naturalmente. No fue nada forzado, así que sigue siendo un buen recuerdo esa carrera del año 93", sostuvo uno de los deportistas santafesinos más importantes a nivel mundial, Diego Degano.

La auténtica pizza con champagne

En el año 1992, el entonces presidente Carlos Saúl Menem tuvo un vínculo particular con la Santa Fe-Coronda y con Diego Degano en particular. Primero lo recibió en el pontón de la costanera corondina, y después fue el turno en el premio Olimpia cuando le fue otorgado el de Oro. "Menem me recibe dos veces ese año, después de ganar la Santa Fe-Coronda, una cuando vuelvo de ganar mi cuarto título mundial, y esa es la anécdota que siempre cuento, que es que cuando voy a la Casa Rosada, no tengo la foto, lo visita y ese día también llega Pelé. Porque en el año 92, Pelé estaba haciendo un tour de promoción del Mundial de fútbol de 1994 en Estados Unidos. Allí terminamos jugando y haciendo cabecitas en el despacho presidencial, Menem, Pelé y Degano, con la pelota oficial del mundial que el brasileño le había regalado al presidente".

Diego Degano 3.jpg El 11 de diciembre de 1988, Diego Degano se consagra ganador de la Maratón Santa Fe-Coronda, aquí acompañado por su familia.

"La segunda vez que me recibe Menem, fue cuando a mí el presidente me entrega el Olimpia, yo le digo que usted y yo tenemos algo que hablar, más que nada por el apoyo que yo creía me merecía. Entonces al otro día me recibe en la quinta de Olivos, en la cual terminamos comiendo las famosas pizzas con champagne del menemismo, al mediodía, después de que Bernardo Neustad termina de grabar su programa Tiempo Nuevo, el último programa del año, entrevistando al presidente de la Nación, al gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann, y al de Tucumán, Palito Ortega. Ahí entre yo y terminamos hablando de política y deporte", recordó con mucha precisión el excampeón mundial de aguas abiertas y de la Maratón Santa Fe-Coronda.

El momento del retiro

En todo deportista de elite es un momento más que trascendente el retiro. En 1995, Degano se retira de la actividad, luego de haber finalizado tercero en la Santa Fe-Coronda que ganó el canadiense Gregory Streppel. "El tema del retiro fue una cuestión que la naturalicé mucho, no me costó porque me pasó que dos años antes, había tomado una decisión equivocada desde lo personal, cuando en diciembre del 92 firmo el contrato de concesión de la pileta de Unión. Y ante semejante exigencia como lo es el deporte de alto rendimiento, me equivoco al tomar la responsabilidad de absorber junto con el deporte una cuestión empresarial, entonces esa situación de la administración de la pileta de Unión no solo me quito tiempo, sino fuerza mental. Que fue lo que finalmente me terminó llevando hacia el laberinto sin salida de tomar esa determinación":

"En ese momento fue una situación de relajo, porque yo ya venía en una situación, a nivel de resultados deportivos que no era la que había obtenido en los primeros cuatro años de mi carrera en aguas abiertas, y no estaba bien conmigo mismo. Para mí fue una decisión acertada producto de cómo se precipitó mi evolución deportiva a partir de lo que el contrato de concesión de la pileta de Unión", consideró Diego Degano.

Diego Degano 4.jpg Diego Degano, en el arribo a la costanera corondina, recibido por su mamá y su hermana, que siempre lo apoyaron en su carrera como nadador de elite. Haría historia en el Maratón Santa Fe-Coronda.

Su paso por la política

Tras el retiro, Diego Degano incursionó en política, primero como subsecretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, en el último gobierno de Obeid, pero también fue candidato a intendente en 2011 con el apoyo del actual gobernador Omar Perotti. "En política hice todo mal. Lo único que hice bien fue tomar la decisión de intentar incorporarme para hacer mi aporte, no cambiar las cosas, porque en política hay cosas que se hacen bien, las que se hacen mal, y las que aún no se hacen. Había tenido una experiencia en la función pública, como máxima autoridad del deporte provincial, que fue tremenda por lo bueno. Traslade eso de que, si a mí me tocaba, en función de si la gente me elegía para ocupar un cargo público, le iba a poner las mismas ganas, esas mismas ideas y energía que traía. Eso fue creo lo que hice bien".

"Lo que hice mal fue tomar todas las decisiones que yo tenía que tomar en los cuatros años que estuve en la función pública y con mis candidaturas desde el punto emocional. Había cosas que yo no las racionalizaba, y en política es ciento por ciento racional, no es emocional, no hay un uno por ciento de emocional. Cuando vos tomaste una decisión porque te llevó el corazón y no la cabeza, ahí es cuando comenzaste a equivocarte. Después de casi seis años, así como pienso lo del retiro o el empate con Christof, también pienso que entre todas las cosas que hice bien o mal, me quedo con esa cuestión positiva de haber querido hacer mi aporte, y negativa, haberlas hecho mal, sobre todo en función de los resultados conseguidos", finalizó Diego Degano.