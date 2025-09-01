Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Madrid

Diego Simeone suma un sexto argentino al Atlético de Madrid

El delantero argentino Nicolás González fue presentado como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid de España proveniente de Juventus de Italia

1 de septiembre 2025 · 17:15hs
Diego Simeone suma un sexto argentino al Atlético de Madrid

@Atleti

El delantero argentino Nicolás González fue presentado como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid de España. El jugador llega desde la Juventus de Italia a préstamo por un año.

Este lunes, en el anteúltimo día del mercado de pases, el equipo del argentino Diego Pablo Simeone sumó a su duodécimo refuerzo: el delantero Nicolás González. El oriundo de Escobar arriba al Colchonero a préstamo por un año y con una opción de compra obligatoria si cumple ciertos objetivos.

Su anterior club, la Juventus de Italia, pretendía vender al jugador que llegó a la ´Vecchia Signora´ en agosto del año pasado por 38 millones de euros desde la Fiorentina. El Atlético de Madrid pudo conseguir que salga cedido, cumpliendo las reglas del fair play financiero que impone la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA).

El formado en Argentinos Juniors es el sexto futbolista argentino en la actual plantilla del Atlético de Madrid junto a Julián Álvarez, Nahuel Molina Lucero, Giuliano Simeone, Juan Musso y Thiago Almada que también arribó en este mercado de pases.

Atlético de Madrid Nicolás González Juventus
Noticias relacionadas
bayer leverkusen cerro la llegada de ezequiel fernandez en 35.000.000 de euros

Bayer Leverkusen cerró la llegada de Ezequiel Fernández en 35.000.000 de euros

de la vega explico su cruce con messi y de paul en la final de la leagues cup

De la Vega explicó su cruce con Messi y De Paul en la final de la Leagues Cup

tinelli expreso su deseo de volver a san lorenzo: sera antes de lo que algunos esperan

Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo: "Será antes de lo que algunos esperan"

vecchio quiere volver a racing y asegura que jugaria gratis

Vecchio quiere volver a Racing y asegura que jugaría gratis

Lo último

EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

Colón ya visita a Defensores de Belgrano buscando aire en la lucha por la permanencia

Colón ya visita a Defensores de Belgrano buscando aire en la lucha por la permanencia

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

Último Momento
EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

Colón ya visita a Defensores de Belgrano buscando aire en la lucha por la permanencia

Colón ya visita a Defensores de Belgrano buscando aire en la lucha por la permanencia

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

Milei viaja a Las Vegas en medio de la crisis por coimas y asistirá al show de Fátima Flórez

Milei viaja a Las Vegas en medio de la crisis por coimas y asistirá al show de Fátima Flórez

Casi 100 empresas de Santa Fe participan del foro internacional de negocios en Rosario: alianzas internacionales en juego

Casi 100 empresas de Santa Fe participan del foro internacional de negocios en Rosario: alianzas internacionales en juego

Ovación
El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

Marcelo Estigarribia pasó a ser el goleador de Unión en el Clausura

Marcelo Estigarribia pasó a ser el goleador de Unión en el Clausura

Hilbert y Alonso defendieron su gestión tras el reclamo de Farías: Todo está documentado

Hilbert y Alonso defendieron su gestión tras el reclamo de Farías: "Todo está documentado"

Unión haría un nuevo intento para torcer la decisión de Dómina

Unión haría un nuevo intento para torcer la decisión de Dómina

Leonardo Madelón, el galán que mata billetera como DT de Unión

Leonardo Madelón, el galán que mata billetera como DT de Unión

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná