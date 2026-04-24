Napoli goleó a Cremonese y sigue vivo en el Calcio

Napoli goleó 4-0 a Cremonese en la apertura de la fecha 34 y se mantiene con vida en la pelea del Calcio

Napoli goleó 4-0 a Cremonese en la apertura de la fecha 34 y se mantiene con vida en la pelea del Calcio . El equipo de Antonio Conte fue ampliamente superior y construyó una victoria que incluso pudo ser más abultada.

El arranque fue inmediato y marcó el desarrollo del partido. Al minuto y medio, Scott McTominay tuvo la primera ocasión clara, pero se topó con Emil Audero.

La revancha llegó enseguida: a los 2 minutos, el mediocampista recibió sin marca y sacó un remate desde afuera que, tras desviarse en Federico Baschirotto, abrió el marcador.

Napoli dominó sin oposición ante un rival desorientado. McTominay volvió a generar peligro y rozó el segundo, mientras Rasmus Højlund también desperdició una oportunidad clara. La resistencia de la Cremonese se sostuvo hasta el cierre del primer tiempo, cuando el local golpeó en ráfaga.

A los 45 minutos, Højlund encaró y su remate se desvió en Filippo Terracciano para el 2-0. En la jugada siguiente, tras una acción iniciada por Alisson Santos, el propio Højlund asistió con una tijera y Kevin De Bruyne definió para el 3-0 antes del descanso.

El complemento no modificó la tendencia. A los siete minutos, Alisson Santos condujo desde campo propio y, tras una acción individual de 70 metros, sacó un remate rasante para el cuarto.

Con el resultado definido, Napoli siguió generando situaciones: Billy Gilmour exigió a Audero, Amir Rrahmani estrelló un cabezazo en el travesaño y el arquero evitó el quinto al atajarle un penal a McTominay.

Cremonese nunca encontró respuestas y dejó una imagen preocupante en un partido que puede ser determinante en la lucha por la permanencia.

Napoli, en cambio, se reacomodó con autoridad y, aunque depende de otros resultados, no renuncia a seguir compitiendo en la recta final del campeonato.