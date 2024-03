Dogos XV no frena su paso en el Súper Rugby Américas

En los primeros 20 minutos, Dogos tenía el partido bajo control, con la posesión de la pelota y con sus backs tratando de romper una defensa de Yacaré que se mostraba ordenada. Fue en dos distracciones de la visita que nuestro equipo pudo facturar a través de los tries de Wenger y Soler.

La visita, por su lado, aprovechó para interceptar lo que era un ataque prometedor de Dogos y se fue derecho al ingoal para estampar el 12-7 con el que cerró el primer tiempo.

En el complemento, el trámite del partido fue distinto. Ambos equipos encontraban muchos espacios en sus ataques y las defensas se veían cada vez más vulnerables, por lo que se hizo un partido golpe por golpe: Mientras que Dogos apoyó cuatro tries, Yacaré hizo lo propio en tres oportunidades. Así, Dogos se quedó con una victoria (36-32) tan ajustada como valiosa.

Bajo el calor de Jacareí, Selknam Rugby se alzó con el triunfo en un partido que lo tuvo dominante durante los primeros 40 minutos para ganar 30 a 20 ante Cobras Brasil Rugby.

El equipo, que llegó al encuentro con la conducción de Jacob Mangin, hasta el año pasado integrante del staff técnico de Brasil Rugby, apoyó tres tries en el primer tiempo y no pudo conseguir el punto bonus ante un rival que no se entregó y jugó mejor en el segundo tiempo. Es importante destacar que en la franquicia con base en Brasil, uno de los entrenadores es el santafesino Maximiliano Bustos.

Dogos2.jpg Dogos XV será el próximo rival de la franquicia nacional Pampas el viernes 8 a las 20 en cancha del CASI. Prensa SAR

El debut histórico de Peñarol Rugby en 2020 fue con derrota en el Estadio Charrúa. Desde entonces, el estadio que es tan importante en el crecimiento del rugby uruguayo, se ha convertido en una fortaleza casi inexpugnable.

Así lo fue el viernes a la noche cuando derrotar a los American Raptors por 37 a 7, sumando un punto bonus ofensivo, y apoyando cinco tries en un partido que si bien fue un triunfo claro, necesitó de un gran esfuerzo.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera. Dogos XV 15, Pampas 10, Yacaré XV 8, Peñarol de Uruguay 6, Selknam y Cobras de Brasil 4, Américan Raptors 0. La cuarta fecha se disputará el próximo fin de semana, con el regreso a la acción de los argentinos de Pampas, que tienen como capitán al santafesino Manuel Bernstein, el viernes 8 a las 20 en el CASI. El sábado 9, a las 16.30, se medirán Selknam de Chile con Peñarol, y a las 19, en Asunción, Yacaré XV con Cobras XV de Brasil.