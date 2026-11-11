UEFA Nations League: Italia recibe a Francia en la quinta y penúltima fecha del año

Italia recibe a Francia por la fecha 5 de la UEFA Nations League, que comenzará este jueves y terminará el próximo martes

Italia recibe a Francia en el marco de la quinta fecha de la UEFA Nations League , que comenzará este jueves y terminará el próximo martes 17, cuando se definirán los ocho clasificados a los cuartos de final de la competencia, además de los ascensos y descensos.

En la jornada de apertura de la penúltima fecha de la Liga A, L'Azzurra buscará ganarle a Les Bleus, desde las 16:45 (hora argentina), en el estadio San Siro de Milán, para alcanzar a Francia en la cima del Grupo A1; mientras que Turquía quiere sus primeros puntos ante Bélgica, que tiene 6, a partir de las 14:00 (hora argentina).

Por su parte, en el Grupo A3, España visita a la República Checa para seguir como único líder e Inglaterra se medirá ante Croacia para alcanzar a la Furia Roja, ambos a las 16:45.

El viernes 13, Países Bajos recibirá a Grecia en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam por el Grupo A2, donde ambos se ubican con ocho puntos y definirán su lugar en la tabla. Además, por la misma zona, Alemania buscará meterse en la pelea por el primer puesto con una victoria ante Serbia, que aún no sumó puntos. Los encuentros comenzarán a las 16:45 (hora argentina).

Noruega se medirá ante Gales en la apertura de la jornada del sábado 14, mientras que luego se disputará el encuentro entre Portugal y Dinamarca, el primer partido de los lusos sin su histórico y máximo goleador, Cristiano Ronaldo, quien, días después de una pelea con el entrenador, decidió renunciar a la selección.

Cronograma de la UEFA Nations League

Jueves 12

Grupo A1:

Turquia - Belgica - 14:00

Italia - Francia - 16:45

Grupo A3:

Ingalterra - Croacia - 16:45

España - Republica Checa - 16:45

viernes 13

Grupo A2:

Paises Bajos - Grecia - 16:45

Serbia - Alemania - 16:45

sábado 14

Grupo A4:

Noruega - Gales- 14:00

Portugal - Dinamarca - 16:45

Domingo 15

Grupo A1:

Francia - Turquia - 16: 45

Belgica - Italia - 16: 45

Grupo A3:

España - Inglaterra - 16: 45

Croacia - Republica Checa - 16: 45

Lunes 16

Grupo A2:

Grecia - Serbia - 16: 45

Alemania - Países Bajos - 16: 45

Martes 17

Grupo A4:

Gales - Portugal - 16: 45

Dinamarca - Noruega - 16: 45