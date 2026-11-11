La AFA despidió al Papa León XIV tras su visita histórica a la Argentina

La AFA, en representación de su presidente, Claudio Tapia, despidió al Papa León XIV luego de su histórica visita al país durante tres días

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), en representación de su presidente , Claudio Tapia , despidió al Papa León XIV luego de su histórica visita al país durante tres días, en los que realizó actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján en el marco de su gira sudamericana.

En el comunicado, la entidad saludó al Sumo Pontífice con gratitud: "Desde la Asociación del Fútbol Argentino, junto a sus clubes, dirigentes, futbolistas y todos los integrantes de la familia del fútbol, expresamos nuestro agradecimiento por su presencia en nuestra tierra", y agregó: "Le deseamos un buen regreso, con nuestros mejores deseos para la continuidad de su misión pastoral".

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La Argentina tuvo el honor de recibir al Santo Padre en una visita de especial significado para nuestro país, pero, debido a la visita de tres días que comenzó el domingo, el fútbol argentino se vio obligado a adelantar la última fecha del campeonato y a definirlo el sábado, el día en que Boca se coronó Campeón de Liga.

La AFA remarcó los colores de la vestimenta de León en su última misa, la multitudinaria celebración realizada esta mañana en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján: "Se vio al papa León XIV emocionado y abrazando los colores de nuestra patria y de la Virgen de Luján en su despedida del país", y señaló la "calidez, humanidad y amor a través de la palabra, con la reciprocidad por parte del pueblo argentino".

El papa León XIV se despidió de la Argentina con un mensaje de agradecimiento publicado en sus redes sociales, luego de partir rumbo a Perú, y destacó el cariño con el que fue recibido durante su visita apostólica al país.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño; me he sentido como en casa”, expresó el Pontífice en su publicación.