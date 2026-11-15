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El plantel de Unión vuelve al trabajo mientras se resuelven varios temas

El plantel de Unión retoma las actividad al mano de Leonardo Madelón, que ya planifica con la dirigencia y el mánager lo que viene

Ovación

Por Ovación

15 de noviembre 2026 · 11:54hs
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El plantel de Unión vuelve al trabajo mientras se resuelven varios temas

Prensa Unión

La pelota dejó de rodar para Unión en la temporada 2026, pero hay bastante movimiento por delante. El plantel retomará las tareas en el predio una nueva semana de entrenamientos, ya sin competencia y con una agenda cargada de cuestiones por resolver.

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La continuidad de Leonardo Madelón está confirmada, pero el cierre del año obliga a poner en marcha los primeros movimientos de planificación para lo que viene. Con el Clausura ya terminado y la frustración de haber quedado afuera de los playoffs, el foco empieza a desplazarse hacia la próxima temporada. Habrá balances, evaluaciones individuales y decisiones para el armado del plantel. Desde los futbolistas que tienen contrato y aquellos cuya situación deberá definirse, hasta la posibilidad de sumar caras nuevas y promover juveniles que puedan ganarse un lugar en Primera.

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Unión sigue con las prácticas hasta el 27 de noviembre

Por lo pronto, el cronograma de trabajo ya tiene algunas fechas establecidas. Las prácticas se extenderán hasta el 27 de noviembre, jornada en la que se cerrará esta primera etapa de actividad. Después llegará un receso prolongado y el regreso está previsto para el 26 de diciembre, con los habituales chequeos médicos y algunos movimientos livianos para comenzar a recuperar ritmo.

Madel&oacute;n ya resolviendo temas en Uni&oacute;n.

Madelón ya resolviendo temas en Unión.

La preparación más exigente, en cambio, comenzará el 2 de enero. Allí se pondrá en marcha el tramo fuerte de la pretemporada, con mayores cargas físicas y el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio de la competencia. También se espera que para entonces haya mayor claridad sobre la nómina definitiva de futbolistas que continuarán, los juveniles que se incorporarán al grupo principal y los refuerzos que buscará la dirigencia.

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Otro de los puntos pendientes pasa por definir dónde y bajo qué modalidad se desarrollará la pretemporada. Una cuestión que forma parte de las conversaciones y que deberá resolverse en función de la planificación del cuerpo técnico y las posibilidades organizativas del club.

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El calendario ofrece un bache extenso entre el cierre de la competencia y el próximo desafío oficial. Unión tendrá varias semanas sin partidos, un tiempo que puede resultar valioso para reorganizarse, corregir aspectos que dejaron dudas y construir una estructura más competitiva. Con Madelón al frente del proyecto, el Tate empieza a transitar una etapa en la que las decisiones fuera de la cancha serán tan importantes como el trabajo que se realice dentro del predio.

Unión Leonardo Madelón Clausura
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