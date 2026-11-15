El programa Genera reúne ocho operaciones aprobadas durante 2026, seis proyectos en evaluación y una obra colectiva en Las Parejas que abastecerá a 22 industrias. Además, hay otras cinco solicitudes en instancia de atención virtual.

Santa Fe destina más de $4.500 millones a obras de infraestructura energética para empresas

La infraestructura energética se convirtió en uno de los ejes de financiamiento para el sector productivo de Santa Fe. A través del programa Genera, la Provincia reúne una cartera de más de $4.500 millones destinada a obras eléctricas y ampliaciones de potencia para empresas, cooperativas y establecimientos industriales . El esquema incluye créditos aprobados, trámites en evaluación y una inversión colectiva para abastecer a industrias de Las Parejas.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo, la cartera ordinaria del programa alcanza los $2.303.067.045,44 , entre créditos otorgados y expedientes que todavía están en circuito de aprobación. A ese monto se suma una obra de infraestructura común en Las Parejas, por $2.203.246.099,45, financiada mediante el Fideicomiso Tierras Industriales.

En conjunto, ambas líneas representan $4.506.313.144,89, con alcance sobre 36 firmas de la provincia.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que el objetivo es facilitar las inversiones que necesitan las empresas para ampliar su capacidad energética. “Frente a la incertidumbre del contexto nacional, el Estado no puede ser una carga burocrática, sino un socio confiable que aporte la infraestructura indispensable”, afirmó.

También señaló que el programa busca resolver las dificultades de acceso al financiamiento para este tipo de obras y permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan concentrarse en su actividad productiva.

Ocho operaciones aprobadas y seis proyectos en evaluación

Durante 2026, el programa Genera registra ocho operaciones aprobadas por un total de $1.350.867.751,44. Los proyectos están distribuidos en localidades de los departamentos Rosario, Castellanos y Belgrano, y corresponden a distintos rubros productivos.

Entre los sectores alcanzados aparecen la industria gráfica, la metalmecánica, la maquinaria agrícola y el agregado de valor en tambos para la elaboración de quesos. También se incluyen ampliaciones de líneas de distribución eléctrica a cargo de cooperativas de servicios públicos.

A esos proyectos se suman otros seis expedientes que atraviesan el circuito formal de evaluación técnica y crediticia, por $952.199.294. Las solicitudes corresponden a establecimientos agropecuarios, acopios cooperativos, plantas agroindustriales y empresas metalúrgicas radicadas en diferentes puntos de Santa Fe.

Por otra parte, la cartera productiva contabiliza cinco solicitudes adicionales en instancia de atención virtual, por $1.263.288.393. Si se incorporan estos pedidos, la demanda activa total asciende a $5.769.601.537,89 y alcanza a 41 establecimientos.

Una obra para abastecer a 22 industrias en Las Parejas

Uno de los proyectos de mayor volumen económico es la obra de infraestructura energética prevista en el área industrial de Las Parejas. La inversión asciende a $2.203.246.099,45 y se canaliza a través del Fideicomiso Tierras Industriales.

Se trata de un tendido eléctrico y una ampliación de potencia que permitirán abastecer de manera conjunta a 22 industrias radicadas en ese predio. La iniciativa se incorpora a la cartera general de Genera y busca resolver las necesidades de suministro de las empresas instaladas en el área.

Cómo funciona el programa Genera

El programa está destinado a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y parques industriales que necesiten realizar obras de infraestructura eléctrica, ampliar la potencia disponible o tender nuevas líneas para sus establecimientos.

El financiamiento puede cubrir hasta el 100% del costo de la obra, con un monto máximo de $300 millones por solicitud. Los créditos contemplan plazos de amortización de hasta 36 meses y un período inicial de gracia de 12 meses.

En cuanto a las condiciones financieras, la tasa nominal anual es del 25% durante el primer año. Para los períodos siguientes se aplica la tasa Badlar para bancos privados.

La inscripción permanece abierta y se realiza de manera digital a través del portal de trámites de la Provincia.