Centeno: murió el conductor de una camioneta que chocó de frente contra un camión cisterna en la Ruta Nacional 34

Este sábado, poco después de las 13.30, en el kilómetro 91 de la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de la localidad de Centeno, departamento San Jerónimo, por causas que son investigadas, se produjo un siniestro vial por el choque frontal entre una camioneta y un camión de transporte de carga peligrosa cargado con asfalto. El choque dejó como saldo un muerto y un ileso.

Oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y de la Sección Totoras de la Guardia Provincial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) llegaron al lugar y comprobaron el choque. La camioneta circulaba en sentido norte-sur y su conductor murió como consecuencia del impacto. Hasta el momento no fue identificado. El camión, compuesto por un tractor y un semirremolque cisterna, era conducido por un hombre identificado como L. F. G., que salió ileso.

Interrupción del tránsito

Por el siniestro hubo que cortar por completo el tránsito en ese tramo de la ruta. Gendarmes, oficiales de la Guardia Provincial y de Orden Público de San Genaro, de la Unidad Regional XV, departamento San Jerónimo, de la Policía de Santa Fe (PSF), desviaron los vehículos por la Ruta Provincial 65 hacia las autopistas Rosario-Córdoba y Rosario-Santa Fe. En sentido norte-sur, oficiales de Orden Público de Centeno derivaron el tránsito hacia esa localidad. En el lugar, los oficiales de la PSV hicieron tareas de prevención vial y balizamiento.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del siniestro vial a la Jefatura de la Policía de Seguridad Vial (PSV), que hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal ordenó que se identificara a la persona fallecida y a los testigos entre los conductores que circulaban por el sector. También ordenó que los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) hicieran los peritajes criminalísticos de rigor y, al terminar, que el cadáver fuera trasladado a la morgue judicial para que los médicos forenses realizaran la necropsia y establecieran científicamente la causa de muerte. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de homicidio culposo.