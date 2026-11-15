Uno Santa Fe | Santa Fe | Centeno

Centeno: murió el conductor de una camioneta que chocó de frente contra un camión cisterna en la Ruta Nacional 34

Sucedió durante este fin de semana. El conductor del transporte de carga peligrosa salió ileso. El tránsito quedó cortado por completo y oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional y de la Guardia Provincial habilitaron desvíos hacia rutas alternativas.

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de noviembre 2026 · 11:37hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Centeno: murió el conductor de una camioneta que chocó de frente contra un camión cisterna en la Ruta Nacional 34

Este sábado, poco después de las 13.30, en el kilómetro 91 de la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de la localidad de Centeno, departamento San Jerónimo, por causas que son investigadas, se produjo un siniestro vial por el choque frontal entre una camioneta y un camión de transporte de carga peligrosa cargado con asfalto. El choque dejó como saldo un muerto y un ileso.

Operativo conjunto

Oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y de la Sección Totoras de la Guardia Provincial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) llegaron al lugar y comprobaron el choque. La camioneta circulaba en sentido norte-sur y su conductor murió como consecuencia del impacto. Hasta el momento no fue identificado. El camión, compuesto por un tractor y un semirremolque cisterna, era conducido por un hombre identificado como L. F. G., que salió ileso.

Interrupción del tránsito

Por el siniestro hubo que cortar por completo el tránsito en ese tramo de la ruta. Gendarmes, oficiales de la Guardia Provincial y de Orden Público de San Genaro, de la Unidad Regional XV, departamento San Jerónimo, de la Policía de Santa Fe (PSF), desviaron los vehículos por la Ruta Provincial 65 hacia las autopistas Rosario-Córdoba y Rosario-Santa Fe. En sentido norte-sur, oficiales de Orden Público de Centeno derivaron el tránsito hacia esa localidad. En el lugar, los oficiales de la PSV hicieron tareas de prevención vial y balizamiento.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del siniestro vial a la Jefatura de la Policía de Seguridad Vial (PSV), que hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal ordenó que se identificara a la persona fallecida y a los testigos entre los conductores que circulaban por el sector. También ordenó que los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) hicieran los peritajes criminalísticos de rigor y, al terminar, que el cadáver fuera trasladado a la morgue judicial para que los médicos forenses realizaran la necropsia y establecieran científicamente la causa de muerte. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de homicidio culposo.

Centeno murió
Noticias relacionadas
La ciudad de Santa Fe cumple 453 años: la celebración comienza en Cayastá

La ciudad de Santa Fe cumple 453 años: la celebración comienza en Cayastá

Vista aérea del valle de inundación del río Paraná al 5 de diciembre de 2023.

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

Trabajo de traslado de los vecinos de Alto Verde y La Vuelta del Paraguayo por la crecida del río Paraná 

La EPE interrumpió preventivamente el servicio eléctrico en Vuelta del Paraguayo por la crecida del río

Repensar Santa Fe junto al río: el diagnóstico de los arquitectos de la UNL sobre los valles de inundación, la urbanización costera y la mirada metropolitana

Repensar Santa Fe junto al río: "La ciudad debe dejar de pelear contra la naturaleza y planificar su crecimiento"

Lo último

Domínguez, picante en Mineiro: Boca hace 18 años que no gana una final internacional

Domínguez, picante en Mineiro: "Boca hace 18 años que no gana una final internacional"

El plantel de Unión vuelve al trabajo mientras se resuelven varios temas

El plantel de Unión vuelve al trabajo mientras se resuelven varios temas

Santa Fe destina más de $4.500 millones a obras de infraestructura energética para empresas

Santa Fe destina más de $4.500 millones a obras de infraestructura energética para empresas

Último Momento
Domínguez, picante en Mineiro: Boca hace 18 años que no gana una final internacional

Domínguez, picante en Mineiro: "Boca hace 18 años que no gana una final internacional"

El plantel de Unión vuelve al trabajo mientras se resuelven varios temas

El plantel de Unión vuelve al trabajo mientras se resuelven varios temas

Santa Fe destina más de $4.500 millones a obras de infraestructura energética para empresas

Santa Fe destina más de $4.500 millones a obras de infraestructura energética para empresas

Centeno: murió el conductor de una camioneta que chocó de frente contra un camión cisterna en la Ruta Nacional 34

Centeno: murió el conductor de una camioneta que chocó de frente contra un camión cisterna en la Ruta Nacional 34

Colón sustenta la búsqueda del ascenso gracias a su solidez defensiva y el arco en cero

Colón sustenta la búsqueda del ascenso gracias a su solidez defensiva y el arco en cero

Ovación
Godoy Cruz y Tristán Suárez juegan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Godoy Cruz y Tristán Suárez juegan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Universitario consiguió el retorno a la elite del Torneo Regional del Litoral

Universitario consiguió el retorno a la elite del Torneo Regional del Litoral

Maipú brindó el parte médico de Galardi tras la suspensión ante Deportivo Madryn

Maipú brindó el parte médico de Galardi tras la suspensión ante Deportivo Madryn

Domínguez, picante en Mineiro: Boca hace 18 años que no gana una final internacional

Domínguez, picante en Mineiro: "Boca hace 18 años que no gana una final internacional"

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Policiales
Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"