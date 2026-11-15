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Colón sustenta la búsqueda del ascenso gracias a su solidez defensiva y el arco en cero

Desde la llegada de Iván Delfini, Colón se armó de atrás hacia adelante, con el orden como bandera y el arco en cero como prioridad para luego avanzar

Ovación

Por Ovación

15 de noviembre 2026 · 11:31hs
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Colón sustenta la búsqueda del ascenso gracias a su solidez defensiva y el arco en cero

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón avanza en el Reducido y encuentra cada vez más argumentos para alimentar su sueño de regresar a la Liga Profesional. La victoria por 1-0 frente a Midland le permitió superar el primer escollo, pero también volvió a dejar una señal que se repite en sus últimas presentaciones: la solidez defensiva se convirtió en uno de los principales pilares.

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Cuando el equipo logra sostener el orden y proteger su arco, tiene muchas más posibilidades. El camino hacia el segundo ascenso todavía tiene desafíos importantes. Ahora llegarán cruces de ida y vuelta, donde los detalles pueden inclinar una eliminatoria y cualquier error puede resultar determinante. En ese escenario, contar con una estructura defensiva confiable representa una ventaja que Colón intentará aprovechar. El equipo de Iván Delfino parece haber encontrado una identidad que le permite competir desde la disciplina, la concentración y el equilibrio.

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En Colón, el arco en cero es clave

Los números son contundentes. El Sabalero acumula ocho partidos consecutivos sin derrotas y en siete de ellos consiguió terminar con el arco en cero. Además, lleva tres encuentros consecutivos sin recibir goles, una racha que refleja el funcionamiento colectivo y el buen momento de quienes tienen la responsabilidad de defender.

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Ante Midland volvió a quedar expuesta esa virtud. La última línea respondió con firmeza, mostró coordinación para cerrar los espacios y evitó que el rival encontrara los caminos para comprometer seriamente a Tomás Giménez. El arquero también volvió a ser una garantía, dentro de un funcionamiento que excede las intervenciones individuales y tiene al compromiso colectivo como principal sostén.

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Tomás Giménez, otra vez con el arco en cero en Colón.

Pero Colón no solamente se apoya en sus argumentos futbolísticos. El respaldo de su gente volvió a ser un factor determinante en el Brigadier López. Con un estadio colmado, el equipo encontró ese impulso adicional que transforma cada presentación como local en una experiencia especial. La conexión entre las tribunas y el campo de juego sigue siendo una de las grandes fortalezas de este presente.

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La ilusión crece y el equipo empieza a transitar el tramo más exigente del campeonato con una certeza: sabe cómo protegerse. El plan de Iván Delfino encuentra en el orden defensivo una de sus expresiones más claras y, mientras el arco de Giménez siga resistiendo, Colón tendrá una plataforma firme para ir en busca del objetivo. Porque en un Reducido donde cada gol puede cambiar una historia, mantener la valla invicta también es una manera de acercarse al ascenso.

Colón Midland Tomás Giménez
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