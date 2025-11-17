Domínguez puso en duda su continuidad en Estudiantes: "Ya me quisieron sacar a mitad de año"

Estudiantes tuvo una recta final para el olvido y, tras tres derrotas consecutivas, su clasificación a los playoffs del torneo Clausura pende de un hilo. La caída 2-1 ante Argentinos en La Plata dejó al equipo de Eduardo Domínguez en el octavo lugar de la Zona A y necesita que se den tres resultados para sacar el pasaje a octavos.

En ese contexto, fue inevitable que la conferencia de prensa que brindó el Barba no vaya direccionada a su futuro en el Pincha. Lejos de esquivar el tema, el DT explicó de qué depende su continuidad.

Domínguez habló de su continuidad en Estudiantes

“Es difícil de analizar. Vamos a esperar a mañana (lunes) a ver qué pasa, en principio hay que tener la tranquilidad de ver si lo dimos todo. Hay que esperar a los partidos de mañana para ver si continuar o no”, sentenció, dando a entender que esperará a saber si su equipo se mete en los playoffs para tomar una decisión.

En línea con eso, Domínguez lanzó fuertes dardos contra la dirigencia de Estudiantes recordando lo ocurrido hace algunos meses cuando también se hablaba de su posible salida. “Hay que ver qué es lo que quiere el club, no depende de uno, nunca dependió de uno. Depende de la visión del club, hay que ver si concuerda con lo mío. Ya me quisieron sacar a mitad de año”, arremetió.

“En un momento me dijeron que yo me tenía que quedar cuatro, cinco años… y en dos meses ya me quisieron cortar la cabeza. Ustedes saben lo que pasó y miran mucho para otro lado”, añadió el entrenador pincharrata, apuntando también a los periodistas.

Para cerrar el tema, el Barba soltó una contundente frase cuando le preguntaron sobre su punto de vista respecto a seguir o no en el elenco platense. “De qué vale lo que yo creo. No estamos acostumbrados a largos procesos en el fútbol argentino, es muy raro. Somos muy exitistas. Lo hablaba con Marcos (Angeleri) solamente tiene éxito el que gana”, afirmó.