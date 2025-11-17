Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Domínguez puso en duda su continuidad en Estudiantes: "Ya me quisieron sacar a mitad de año"

Luego de la derrota ante Argentinos, Eduardo Domínguez explicó de qué depende su continuidad en Estudiantes

17 de noviembre 2025 · 16:00hs
Domínguez puso en duda su continuidad en Estudiantes: Ya me quisieron sacar a mitad de año

Estudiantes tuvo una recta final para el olvido y, tras tres derrotas consecutivas, su clasificación a los playoffs del torneo Clausura pende de un hilo. La caída 2-1 ante Argentinos en La Plata dejó al equipo de Eduardo Domínguez en el octavo lugar de la Zona A y necesita que se den tres resultados para sacar el pasaje a octavos.

En ese contexto, fue inevitable que la conferencia de prensa que brindó el Barba no vaya direccionada a su futuro en el Pincha. Lejos de esquivar el tema, el DT explicó de qué depende su continuidad.

Domínguez habló de su continuidad en Estudiantes

“Es difícil de analizar. Vamos a esperar a mañana (lunes) a ver qué pasa, en principio hay que tener la tranquilidad de ver si lo dimos todo. Hay que esperar a los partidos de mañana para ver si continuar o no”, sentenció, dando a entender que esperará a saber si su equipo se mete en los playoffs para tomar una decisión.

En línea con eso, Domínguez lanzó fuertes dardos contra la dirigencia de Estudiantes recordando lo ocurrido hace algunos meses cuando también se hablaba de su posible salida. “Hay que ver qué es lo que quiere el club, no depende de uno, nunca dependió de uno. Depende de la visión del club, hay que ver si concuerda con lo mío. Ya me quisieron sacar a mitad de año”, arremetió.

“En un momento me dijeron que yo me tenía que quedar cuatro, cinco años… y en dos meses ya me quisieron cortar la cabeza. Ustedes saben lo que pasó y miran mucho para otro lado”, añadió el entrenador pincharrata, apuntando también a los periodistas.

Para cerrar el tema, el Barba soltó una contundente frase cuando le preguntaron sobre su punto de vista respecto a seguir o no en el elenco platense. “De qué vale lo que yo creo. No estamos acostumbrados a largos procesos en el fútbol argentino, es muy raro. Somos muy exitistas. Lo hablaba con Marcos (Angeleri) solamente tiene éxito el que gana”, afirmó.

Estudiantes Eduardo Domínguez Argentinos
Noticias relacionadas
riquelme: boca puede vivir sin mi, pero yo no puedo vivir sin boca

Riquelme: "Boca puede vivir sin mi, pero yo no puedo vivir sin Boca"

el presidente de deportivo madryn avivo el fuego: con tapia y toviggino se nos hace mas facil

El presidente de Deportivo Madryn avivó el fuego: "Con Tapia y Toviggino se nos hace más fácil"

con argentina como participante, inicia el final 8 de la copa davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

gimnasia, por la victoria ante platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Lo último

La UAR confirmó la participación de Los Pumas en el Nations Championship

La UAR confirmó la participación de Los Pumas en el Nations Championship

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Unión controla a un nervioso Belgrano, empata 0-0 y por ahora hace negocio en Córdoba

Unión controla a un nervioso Belgrano, empata 0-0 y por ahora hace negocio en Córdoba

Último Momento
La UAR confirmó la participación de Los Pumas en el Nations Championship

La UAR confirmó la participación de Los Pumas en el Nations Championship

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Unión controla a un nervioso Belgrano, empata 0-0 y por ahora hace negocio en Córdoba

Unión controla a un nervioso Belgrano, empata 0-0 y por ahora hace negocio en Córdoba

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8% por inflación: Es insuficiente y no cubre la pérdida del año

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8% por inflación: "Es insuficiente y no cubre la pérdida del año"

Riquelme: Boca puede vivir sin mi, pero yo no puedo vivir sin Boca

Riquelme: "Boca puede vivir sin mi, pero yo no puedo vivir sin Boca"

Ovación
Terminó la novela en Unión: Dómina se irá libre y ya tendría club en España

Terminó la novela en Unión: Dómina se irá libre y ya tendría club en España

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

La jugada de Tradición Sabalera para que Vignatti sea candidato

La jugada de Tradición Sabalera para que Vignatti sea candidato

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus