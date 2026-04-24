Buena para Colón: Seguridad levanta parcialmente la sanción para recibir a Godoy Cruz

El Ministerio de Seguridad levantó parte de la sanción para el duelo ante Godoy Cruz y Colón podrá contar con elementos de percusión en la tribuna norte

Colón se enfoca en dar vuelta la página tras la caída ante Morón y ya tiene la mira puesta en el cruce del domingo, desde las 19, frente a Godoy Cruz por la fecha 11 de la Primera Nacional. En medio de la preparación, llegó una noticia positiva que impacta directamente en el clima del estadio.

Alivio parcial para Colón

Luego de gestiones de la dirigencia, el Ministerio de Seguridad de la provincia resolvió levantar parcialmente la sanción Y se permitirá nuevamente el ingreso de elementos de percusión en la tribuna norte del Estadio Brigadier López, una medida que apunta a recuperar parte del color y el aliento habitual.

tribuna colón hinchas

Sin embargo, la flexibilización no es total: las banderas continuarán prohibidas en ese sector, en línea con las restricciones vigentes tras el mensaje mafioso colocado ante San Miguel que motivaron la sanción inicial. Cabe destacar que en el resto de las tribunas no rigen limitaciones, por lo que el marco general será cercano a la normalidad.

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En busca de la recuperación

En lo deportivo, el Sabalero necesita reencontrarse con la victoria para sostenerse en lo más alto de la zona A. El traspié en Morón encendió algunas alertas, pero el cuerpo técnico apuesta a una reacción inmediata en casa, donde el equipo suele hacerse fuerte. Con este guiño desde lo organizativo, Colón espera un acompañamiento masivo y un ambiente más cercano al habitual, en un partido que puede marcar el pulso de su presente en el campeonato.