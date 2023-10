Domínguez: "Unimos tres continentes para celebrar el centenario de la fiesta del deporte más lindo del Mundo"

Domínguez hace pruebas y Estudiantes no tendría a Méndez

Junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y los mandatarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y la Asociación de Fútbol de Paraguay (AFP), Robert Harrison, el paraguayo Domínguez celebró la decisión del consejo de la FIFA de conceder tres partidos del Mundial 2030 para Sudamérica que se completará en España, Portugal y Marruecos.

"Unimos tres continentes para celebrar el centenario de la fiesta del deporte más lindo del Mundo", resaltó.

"Es una satisfacción inmensa. El fútbol te regala emociones únicas y este es un sueño que se acaba de hacer realidad", expresó Domínguez.

El titular de Conmebol agradeció el apoyo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su par de la UEFA, Aleksander Ceferin, para impulsar la idea de "unir tres continentes" por primera vez para la organización de una Copa del Mundo.

"Vamos a festejar el centenario del primer Mundial con tres inauguraciones. Serán tres partidos y el primero será en Uruguay", adelantó.

"La decisión está tomada. Nosotros peleamos para ser sede pero la organización es de la FIFA", aclaró ante la consulta de la prensa por más detalles.

No obstante, el paraguayo Robert Harrison, presidente de la APF, confirmó que los tres países ya están clasificados y no deberían disputar las Eliminatorias sudamericanas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fagdws%2Fstatus%2F1709567529973162465&partner=&hide_thread=false Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

"Estamos clasificados los tres junto a España, Portugal y Marruecos", indicó el dirigente paraguayo.

Domínguez también fue consultado por Chile, que aparecía en el proyecto inicial de la candidatura conjunta.

"Originariamente, se hablaba de dos países, Argentina y Uruguay. Después se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está, lo cual no significa que no trabajaremos para que esté. Es una decisión que toma FIFA. Ellos determinan cómo y qué", explicó Domínguez.

"Fueron días intensos, viajes largos y noches sin dormir. Tanto Infantino como Ceferin entendieron que en un mundo en disputa, el fútbol no podía ser un mal ejemplo. Encontramos puntos en común y vamos a poder hacer un Mundial en conjunto", destacó.