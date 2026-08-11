Independiente Rivadavia intentará dar el golpe ante Fluminense en el Maracaná

Independiente Rivadavia de Mendoza visita a Fluminense en Rio de Janeiro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en lo que será su primera participación en dicha instancia

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Maracaná, contará con el arbitraje del chileno Cristian Garay y será transmitido en vivo por las pantallas de Fox Sports y Disney+.

La Lepra mendocina llega a este compromiso con el ánimo por las nubes tras una fase de grupos histórica, en la cual finalizó como líder absoluto e invicto de su zona con 16 unidades. Además, en el plano local, el conjunto conducido por Alfredo Berti viene de vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura, resultado que lo mantiene en lo más alto de la tabla anual.

Para la conformación del equipo titular, el DT evaluará hasta último momento las evoluciones físicas de Luciano Gómez y Gonzalo Ríos, quienes terminaron con molestias en el último juego. En el frente de ataque, ante la baja por lesión de Fabrizio Sartori, suma posibilidades la inclusión desde el arranque de Maximiliano Salas. La única variante obligada será la ausencia de José Florentín, suspendido por acumulación de amonestaciones.

Por su parte, Fluminense llegó a esta instancia luego de culminar en el segundo lugar de su grupo. El elenco dirigido por el argentino Luis Zubeldía no atraviesa su mejor presente en el torneo brasileño, donde se ubica en la cuarta posición y viene de igualar 1-1 frente a Botafogo.

El antecedente reciente en el certamen marca que ambos equipos compartieron el mismo grupo, y jugaron dos veces. En el primer cruce, el equipo argentino se impuso por 2-1 en Río de Janeiro; y luego igualaron 1-1 en Mendoza. La revancha de esta llave se disputará el próximo martes 18 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas.

Probables formaciones de Fluminense e Independiente Rivadavia

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro, Brasil).

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

Hora de inicio: 19:00.

TV: Fox Sports y Disney+.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Juan Pablo Freytes, Guilherme Arana; Hércules, Nonato, Agustín Canobbio, Luciano Acosta; Jefferson Savarino y Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Leonel Bucca, Tomás Bottari, Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.