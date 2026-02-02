Duelo en alza en Varela: Defensa y Estudiantes van por más

El Halcón y el Pincha se cruzan este lunes con la mira puesta en su segunda victoria consecutiva. Ambos llegan con cuatro puntos y quieren prenderse en la parte alta del Apertura.

Defensa y Justicia recibirá a Estudiantes desde las 17:30 en el estadio Norberto Tomaghello, por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. El partido será arbitrado por Ariel Penel, tendrá a Fernando Espinoza en el VAR y se verá por TNT Sports Premium.

El equipo de Mariano Soso tuvo un inicio alentador jugando fuera de Florencio Varela. En el debut empató sin goles ante Aldosivi y en la fecha pasada consiguió un valioso triunfo 1-0 frente a Deportivo Riestra gracias al tanto de Rubén Botta , uno de los refuerzos que rápidamente se ganó un lugar importante.

Ahora, el Halcón volverá a presentarse ante su público después de varios meses, con la intención de sostener la solidez mostrada y seguir sumando para acomodarse entre los protagonistas de la zona.

Estudiantes llega entonado tras un gran golpe

El presente del Pincha también es positivo. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez debutó con un empate 1-1 ante Independiente en Avellaneda y en la segunda fecha logró un triunfo de peso: 2-1 frente a Boca en UNO.

En ese partido, los goles llegaron desde la defensa, con las conquistas de Santiago Núñez y Leandro González Pirez, una muestra de la fortaleza aérea y el buen trabajo en pelota parada que caracteriza al equipo platense.

Promesa de un partido intenso

Con ambos equipos en crecimiento y propuestas ofensivas interesantes, se espera un duelo dinámico en Varela. Defensa intentará imponer su ritmo y aprovechar la localía, mientras que Estudiantes buscará repetir la solidez que le permitió quedarse con un triunfo clave en la jornada anterior.

El que gane podrá alcanzar los siete puntos y afirmarse en la pelea grande desde el arranque del campeonato.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Christopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Samuel Lucero, Aarón Molinas; Abiel Osorio, Rubén Botta, Juan Miritello.

DT: Mariano Soso.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez.

DT: Eduardo Domínguez.