Uno Santa Fe | Ovación | Defensa

Duelo en alza en Varela: Defensa y Estudiantes van por más

El Halcón y el Pincha se cruzan este lunes con la mira puesta en su segunda victoria consecutiva. Ambos llegan con cuatro puntos y quieren prenderse en la parte alta del Apertura.

Ovación

Por Ovación

2 de febrero 2026 · 07:21hs
Duelo en alza en Varela: Defensa y Estudiantes van por más

Defensa y Justicia recibirá a Estudiantes desde las 17:30 en el estadio Norberto Tomaghello, por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. El partido será arbitrado por Ariel Penel, tendrá a Fernando Espinoza en el VAR y se verá por TNT Sports Premium.

Defensa vuelve a casa con viento a favor

El equipo de Mariano Soso tuvo un inicio alentador jugando fuera de Florencio Varela. En el debut empató sin goles ante Aldosivi y en la fecha pasada consiguió un valioso triunfo 1-0 frente a Deportivo Riestra gracias al tanto de Rubén Botta, uno de los refuerzos que rápidamente se ganó un lugar importante.

Ahora, el Halcón volverá a presentarse ante su público después de varios meses, con la intención de sostener la solidez mostrada y seguir sumando para acomodarse entre los protagonistas de la zona.

Estudiantes llega entonado tras un gran golpe

El presente del Pincha también es positivo. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez debutó con un empate 1-1 ante Independiente en Avellaneda y en la segunda fecha logró un triunfo de peso: 2-1 frente a Boca en UNO.

En ese partido, los goles llegaron desde la defensa, con las conquistas de Santiago Núñez y Leandro González Pirez, una muestra de la fortaleza aérea y el buen trabajo en pelota parada que caracteriza al equipo platense.

Promesa de un partido intenso

Con ambos equipos en crecimiento y propuestas ofensivas interesantes, se espera un duelo dinámico en Varela. Defensa intentará imponer su ritmo y aprovechar la localía, mientras que Estudiantes buscará repetir la solidez que le permitió quedarse con un triunfo clave en la jornada anterior.

El que gane podrá alcanzar los siete puntos y afirmarse en la pelea grande desde el arranque del campeonato.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Christopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Samuel Lucero, Aarón Molinas; Abiel Osorio, Rubén Botta, Juan Miritello.

DT: Mariano Soso.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez.

DT: Eduardo Domínguez.

Defensa Estudiantes Varela
Noticias relacionadas
empate santafesino en la copa federacion a orillas de la setubal

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

argentinos y belgrano chocan en la paternal con la cima en la mira

Argentinos y Belgrano chocan en La Paternal con la cima en la mira

gimnasia quiere volver a hacerse fuerte en casa y va por otro paso firme ante aldosivi

Gimnasia quiere volver a hacerse fuerte en casa y va por otro paso firme ante Aldosivi

racing se examina en victoria: visita a tigre con la urgencia de ganar

Racing se examina en Victoria: visita a Tigre con la urgencia de ganar

Lo último

Noche de Liga Nacional: acción en Córdoba, Formosa y Santiago

Noche de Liga Nacional: acción en Córdoba, Formosa y Santiago

La provincia de Santa Fe lidera el crecimiento de la población carcelaria en la última década

La provincia de Santa Fe lidera el crecimiento de la población carcelaria en la última década

Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Último Momento
Noche de Liga Nacional: acción en Córdoba, Formosa y Santiago

Noche de Liga Nacional: acción en Córdoba, Formosa y Santiago

La provincia de Santa Fe lidera el crecimiento de la población carcelaria en la última década

La provincia de Santa Fe lidera el crecimiento de la población carcelaria en la última década

Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Colón tiene a su zaguero zurdo: Rasmussen llegó para firmar su contrato

Colón tiene a su zaguero zurdo: Rasmussen llegó para firmar su contrato

Ovación
Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Racing se examina en Victoria: visita a Tigre con la urgencia de ganar

Racing se examina en Victoria: visita a Tigre con la urgencia de ganar

Duelo en alza en Varela: Defensa y Estudiantes van por más

Duelo en alza en Varela: Defensa y Estudiantes van por más

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único