La Copa Libertadores 2026 comenzará formalmente este martes con el inicio de la Fase 1, la primera instancia previa del certamen organizado por la Conmebol.
Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026
Este martes se pone en marcha la primera instancia previa rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Por Ovación
Tras el sorteo realizado el año pasado, quedaron definidos los cruces, fechas y horarios de los partidos que marcarán el arranque del camino hacia la fase de grupos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
El primer encuentro de esta etapa será el martes 3 de febrero, cuando The Strongest reciba a Deportivo Táchira desde las 21:30 (hora argentina), en el duelo correspondiente a la serie E1. El ganador avanzará a la Fase 2 y se sumará a los equipos que ya esperan en la siguiente ronda.
Así se desarrollará las fases de la Libertadores
La Fase 1 está compuesta por tres cruces eliminatorios. Luego, la Fase 2 contará con ocho series y la Fase 3 con cuatro llaves más, cuyos ganadores accederán a la fase de grupos de la Libertadores 2026 como integrantes del bombo 4 en el sorteo principal.
En tanto, los cuatro equipos que pierdan en la Fase 3 serán transferidos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, también como parte del bombo 4.
La actividad de esta primera instancia continuará el miércoles, cuando 2 de Mayo se enfrente a Alianza Lima, mientras que el jueves será el turno de Juventud de Las Piedras ante Universidad Católica.
Todos los países cuentan con dos representantes en las fases preliminares, a excepción de Argentina, que no tiene equipos comenzando desde esta instancia.
Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela son las federaciones que tendrán clubes disputando la Fase 1, en un arranque que marca el primer paso rumbo a la Gloria Eterna y a una nueva edición de la Copa Libertadores.