Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Este martes se pone en marcha la primera instancia previa rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores 2026 comenzará formalmente este martes con el inicio de la Fase 1, la primera instancia previa del certamen organizado por la Conmebol.

Tras el sorteo realizado el año pasado, quedaron definidos los cruces, fechas y horarios de los partidos que marcarán el arranque del camino hacia la fase de grupos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El primer encuentro de esta etapa será el martes 3 de febrero, cuando The Strongest reciba a Deportivo Táchira desde las 21:30 (hora argentina), en el duelo correspondiente a la serie E1. El ganador avanzará a la Fase 2 y se sumará a los equipos que ya esperan en la siguiente ronda.

Así se desarrollará las fases de la Libertadores

La Fase 1 está compuesta por tres cruces eliminatorios. Luego, la Fase 2 contará con ocho series y la Fase 3 con cuatro llaves más, cuyos ganadores accederán a la fase de grupos de la Libertadores 2026 como integrantes del bombo 4 en el sorteo principal.

En tanto, los cuatro equipos que pierdan en la Fase 3 serán transferidos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, también como parte del bombo 4.

La actividad de esta primera instancia continuará el miércoles, cuando 2 de Mayo se enfrente a Alianza Lima, mientras que el jueves será el turno de Juventud de Las Piedras ante Universidad Católica.

Todos los países cuentan con dos representantes en las fases preliminares, a excepción de Argentina, que no tiene equipos comenzando desde esta instancia.

Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela son las federaciones que tendrán clubes disputando la Fase 1, en un arranque que marca el primer paso rumbo a la Gloria Eterna y a una nueva edición de la Copa Libertadores.