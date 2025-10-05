Uno Santa Fe | Ovación | Mendoza

Duelo de urgencias en Mendoza: Independiente se juega todo ante Godoy Cruz

Ambos equipos llegan en el fondo de la tabla y necesitan sumar con urgencia para escapar de los últimos puestos.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2025 · 10:33hs
Duelo de urgencias en Mendoza: Independiente se juega todo ante Godoy Cruz

Este domingo, Independiente de Avellaneda se medirá ante Godoy Cruz en condición de visitante, en un enfrentamiento correspondiente a la fecha 11 del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

El duelo se llevará a cabo en el estadio Feliciano Gambarte, iniciará a las 14:30 hs y será transmitido por la señal deportiva ESPN Premium. El mismo estará dirigido por el árbitro Andrés Gariano, quien estará secundado desde el VAR por Germán Delfino.

El “Rojo” llega a este compromiso después de un empate sin goles frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda. A pesar de la igualdad, el “Rey de Copas” solamente sumo un solo punto y se quedó estacando en el último puesto de su zona. Por este motivo en particular, viajará a Mendoza para buscar un desesperante triunfo para salir del pozo.

Por otra parte, el “Tomba” viene de una dura derrota por 2-0 ante San Lorenzo de Almagro en el Nuevo Gasómetro. Con ese resultado deportivo, se quedó en el anteúltimo lugar de su grupo e intentará vencer a Independiente para complicarle la situación, un escenario que lo dejaría en el noveno puesto.

Ambos conjuntos asumiran un compromiso muy importante, que definirá su futuro en el campeonato de la primera categoría del fútbol argentino, faltando tan solo 5 fechas para finalizarlo.

Las probables formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura 2025

Fecha 11- Grupo B

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Germán Delfino

AVAR: Lucas Pardo

Estadio: Feliciano Gambarte (Mendoza)

Hora: 14:30

T.V: ESPN Premium

El probable 11 inicial de Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar Chena, Federico Rasmussen, Juan Meli, Vicente Poggi, Guillermo Matías Fernández, Roberto Nicolás Fernández, Walter Montoya, Bastián Yáñez y Luca Martínez Dupuy. D.T: Walter Ribonetto.

El probable 11 inicial de Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala, Santiago Montiel, Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Luciano Cabral. D.T: Gustavo Quinteros.

Mendoza Independiente Godoy Cruz
Noticias relacionadas
colapinto termino 16° en un gp de singapur que tuvo como ganador a russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Pese a la derrota, Santa Fe RC conserva posibilidades de clasificar a semifinales en el TRL.

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

estudiantes y barracas central le quieren arrebatar la punta a union

Estudiantes y Barracas Central le quieren arrebatar la punta a Unión

talleres y belgrano paralizan a una provincia con el clasico cordobes

Talleres y Belgrano paralizan a una provincia con el clásico cordobés

Lo último

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Último Momento
Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Ovación
Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario