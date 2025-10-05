Duelo de urgencias en Mendoza: Independiente se juega todo ante Godoy Cruz

Ambos equipos llegan en el fondo de la tabla y necesitan sumar con urgencia para escapar de los últimos puestos.

Este domingo, Independiente de Avellaneda se medirá ante Godoy Cruz en condición de visitante, en un enfrentamiento correspondiente a la fecha 11 del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

El duelo se llevará a cabo en el estadio Feliciano Gambarte, iniciará a las 14:30 hs y será transmitido por la señal deportiva ESPN Premium. El mismo estará dirigido por el árbitro Andrés Gariano, quien estará secundado desde el VAR por Germán Delfino.

El “Rojo” llega a este compromiso después de un empate sin goles frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda. A pesar de la igualdad, el “Rey de Copas” solamente sumo un solo punto y se quedó estacando en el último puesto de su zona. Por este motivo en particular, viajará a Mendoza para buscar un desesperante triunfo para salir del pozo.

Por otra parte, el “Tomba” viene de una dura derrota por 2-0 ante San Lorenzo de Almagro en el Nuevo Gasómetro. Con ese resultado deportivo, se quedó en el anteúltimo lugar de su grupo e intentará vencer a Independiente para complicarle la situación, un escenario que lo dejaría en el noveno puesto.

Ambos conjuntos asumiran un compromiso muy importante, que definirá su futuro en el campeonato de la primera categoría del fútbol argentino, faltando tan solo 5 fechas para finalizarlo.

Las probables formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura 2025

Fecha 11- Grupo B

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Germán Delfino

AVAR: Lucas Pardo

Estadio: Feliciano Gambarte (Mendoza)

Hora: 14:30

T.V: ESPN Premium

El probable 11 inicial de Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar Chena, Federico Rasmussen, Juan Meli, Vicente Poggi, Guillermo Matías Fernández, Roberto Nicolás Fernández, Walter Montoya, Bastián Yáñez y Luca Martínez Dupuy. D.T: Walter Ribonetto.

El probable 11 inicial de Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala, Santiago Montiel, Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Luciano Cabral. D.T: Gustavo Quinteros.