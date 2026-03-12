Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora afrontará la novena fecha de la Liga Argentina Femenina con dos compromisos en condición de visitante en la provincia de Córdoba.

Por segundo fin de semana consecutivo, Villa Dora deberá jugar fuera de casa en la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. La escuadra santafesina se presentará en el último weekend de la fase regular en la provincia de Córdoba y ante rivales complicados y que vienen haciendo una buena campaña. Lo importante es que por el momento, las santafesinas se encuentran clasificadas a los play off y eso da cierta tranquilidad.

Se viene el último fin de semana de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. Villa Dora afrontará los dos compromisos en condición de visitante. Después de esta doble fecha, quedarán definidos los equipos que disputarán los play offs, y también los que jugarán por la Permanencia.

Villa Dora vuelve a la ruta, ahora con destino a la provincia de Córdoba. El viernes 13 de marzo, a las 21, en el estadio Ángel Sandrin, las Doras visitarán a Instituto de Córdoba con el arbitraje de Marcelo Pierobon y Federico Leal. Será un partido duro, ante un rival que de local se hace fuerte. El elenco de la capital mediterránea afronta una campaña irregular, y viene de caer frente a Bell de Bell Ville por 3 a 0 en la octava fecha.

El domingo 15 de marzo, a partir de las 20, Villa Dora visitará a Bell en la ciudad de Bell Ville, en la ciudad cabecera del departamento Unión. Las cordobesas dirigidos por Gustavo Santillán vienen de imponerse a la Gloria en Alta Córdoba en sets corridos con parciales de 25-17, 25-23 y 25-20.

La escuadra conducida por Eduardo Rodríguez viene de perder en los dos compromisos jugados en la octava fecha. En el polideportivo Quinquela Martín cayó frente a Boca Juniors por 3 a 2, y posteriormente, lo hizo frente a River Plate por 3 a 0 en el barrio porteño de Núñez.

El conjunto santafesino de barrio Sargento Cabral ya se encuentra clasificado para disputar los play offs, al que acceden los ocho primeros de la tabla de posiciones. En la actualidad se ubican en la sexta posición, pero habrá que esperar los resultados del fin de semana para saber cual es la ubicación final, para armar los cruces en la etapa definitoria del certamen.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sonder de Rosario 32, Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors 29, Bell 27, San Isidro de San Francisco y Villa Dora 26, San Lorenzo 24, Ferro Carril Oeste y Bahiense del Norte 14; Instituto de Córdoba 12, River Plate 10, Estudiantes de La Plata ; Banco Provincia, Náutico Avellaneda y Vélez Sarsfield .

Además de Villa Dora con Instituto en Alta Córdoba, este viernes 13 se jugarán los siguientes compromisos: Sonder con Náutico Avellaneda en la Fábrica; San Lorenzo con Boca Juniors en el Roberto Pando, Banco Provincia con River Plate en La Plata, y Vélez Sarsfield con Estudiantes de La Plata en el estadio Ana Petracca.