Madelón: "Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca"

Leo Madelón habló tras la práctica en Casa Unión y destacó el presente del equipo luego del empate ante Independiente, de cara al choque ante Boca.

12 de marzo 2026 · 11:24hs
Madelón: Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca

Luego del entrenamiento de este jueves en el predio de Casa Unión, el entrenador de Unión, Leonardo Madelón, tomó contacto con la prensa y comenzó a palpitar el duelo que el Tatengue afrontará el domingo desde las 22 frente a Boca Juniors en el estadio 15 de Abril.

El técnico rojiblanco destacó el rendimiento mostrado en el reciente empate 4-4 frente a Independiente, aunque remarcó que ahora el desafío es sostener ese nivel.

“Esta mañana hablamos del partido pasado, que fue muy bueno, pero ya quedó atrás. Ahora hay que demostrar que no fue casualidad. Son desafíos y tenemos que volver a desafiarnos”, expresó.

Unión, con rival de jerarquía

Pensando en el encuentro ante Boca, Madelón valoró la calidad del rival, aunque dejó en claro que Unión llega con confianza. “Es un club grande, con buenos jugadores. Pero nosotros también estamos bien, así que tenemos que hacer un buen partido. Ojalá lleguemos todos en condiciones”, señaló.

Leonardo Madelón
Leonardo Madelón destacó el gran momento de Unión en la previa del choque ante Boca.

Leonardo Madelón destacó el gran momento de Unión en la previa del choque ante Boca.

Al mismo tiempo, advirtió sobre el potencial ofensivo del equipo xeneize y la necesidad de no cometer errores. “Tienen individualidades muy buenas en el medio y delanteros peligrosos. Si te distraés, lo pagás. Pero también se equivocan y nosotros podemos hacerles daño”, analizó.

La identidad del equipo

El entrenador destacó la identidad que fue construyendo el equipo en los últimos meses y pidió no modificarla por el rival de turno.

“No tenemos que cambiar porque viene un grande. Unión tiene que ser Unión: un equipo simple, dinámico, que corre mucho y que también hace correr la pelota”, afirmó.

En ese sentido, el DT recordó la actuación del equipo en Avellaneda. “Me sentí feliz el otro día porque vi un equipo que jugó muy bien: simple, ancho, sin mezquindad. Generamos muchas situaciones e hicimos goles en una cancha difícil”, valoró.

Dudas en el plantel de Unión

En cuanto al armado del equipo, Madelón explicó que todavía hay algunas situaciones físicas a seguir de cerca. Sobre Marcelo Estigarribia, detalló que su presencia dependerá de cómo evolucione en los próximos días. “Tiene muchos puntos y es un jugador que vive mucho del juego aéreo. Recién cerca del domingo vamos a saber si está”, explicó.

En tanto, sobre Mateo Del Blanco, aclaró que su ausencia en la práctica fue por precaución. “Tuvo un mareo, un bajón de presión, nada raro. Preferimos evitar que entrenara hoy”, comentó.

Un grupo fuerte y comprometido

Por último, Madelón valoró el clima interno del plantel y la competencia que se generó dentro del grupo. “Es una sinergia que se armó acá. El que está afuera alienta y empuja porque sabe que si el que juega se descuida, hay otro que está bien para entrar. Eso hace crecer al equipo”, destacó.

Y cerró con una frase que resume el entusiasmo que genera el partido del domingo: “Cuando sos chico y te dicen que vas a jugar al fútbol, siempre querés hacerlo contra Boca o River. ¿Cómo no vamos a estar bien para este partido?”.

