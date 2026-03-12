Rafael Profini sobre el duelo con Boca: "Todos soñamos con jugar estos partidos"

El volante central de Bocahabló tras la práctica abierta y analizó el presente del equipo. Aseguró que el plantel ya está enfocado en el choque ante Boca.

A tres días del compromiso ante Boca Juniors , el plantel de Unión continúa afinando detalles en el predio rojiblanco y uno de los que tomó la palabra tras la práctica abierta fue Rafael Profini , quien valoró el rendimiento del equipo en la última presentación y remarcó que el foco ya está puesto en el próximo desafío del campeonato.

El mediocampista central comenzó haciendo referencia al empate conseguido frente a Independiente en Avellaneda, un partido que exigió al máximo al equipo desde lo físico y lo táctico. En ese sentido, destacó el esfuerzo colectivo realizado en un escenario complejo y frente a un rival de jerarquía.

“Venimos de hacer un gran esfuerzo allá en Buenos Aires, en la cancha de Independiente, ante un rival duro, pero ahora ya estamos enfocados en Boca, pensando en lo que será el partido del domingo”, explicó Profini, marcando el cambio de chip del plantel tras el punto conseguido fuera de casa.

Estudio del rival y confianza en el juego propio

En la antesala del cruce con el conjunto xeneize, el volante explicó que el cuerpo técnico y el plantel ya comenzaron a observar aspectos del rival, aunque el análisis táctico más profundo llegará en los próximos entrenamientos.

“Lo venimos siguiendo, estamos viendo sus partidos. Todavía no lo pudimos analizar en detalle, eso seguramente lo vamos a hacer mañana, pero estamos tranquilos porque sabemos el juego que tenemos y lo que queremos hacer dentro de la cancha”, comentó el mediocampista, dejando en claro que Unión buscará sostener su identidad futbolística.

La regularidad, clave en su crecimiento

Profini atraviesa un momento de consolidación en el mediocampo rojiblanco y reconoció que la continuidad fue determinante para potenciar su rendimiento dentro del equipo. “La regularidad siempre te hace agarrar más confianza y te permite ir creciendo, y eso me ayudó a soltarme más dentro de la cancha”, señaló el volante central, quien se ganó un lugar estable en el esquema del entrenador.

Ese crecimiento también se refleja en el despliegue físico que muestra partido a partido, algo que el propio jugador vincula directamente con el trabajo que realiza el plantel durante la semana. “El trabajo físico que venimos haciendo en los entrenamientos es muy bueno y esa es la base para hacer un buen partido, para aguantar la seguidilla y sentirnos bien dentro de la cancha”, explicó.



Un mediocampo con llegada al área

Dentro del sistema de juego de Unión, los volantes centrales no solo cumplen funciones de recuperación y equilibrio, sino que también participan activamente en fase ofensiva. En ese sentido, Profini explicó cuál es el pedido puntual del entrenador.

“El técnico nos pide que estemos bien agrupados y que cuando atacamos uno de los volantes llegue cerca del arco, por eso muchas veces nos soltamos para acompañar la jugada”, comentó el mediocampista, quien incluso se convirtió en uno de los máximos asistidores del equipo en el torneo.

Otro aspecto que abordó el volante fue la decisión personal que tomó tiempo atrás cuando no tenía continuidad en el primer equipo. En lugar de buscar otro destino, optó por permanecer en el club y competir por un lugar. “Siempre tuve la idea de quedarme y jugar en Unión. Hoy gracias a Dios se me está dando la posibilidad, así que estoy muy contento de poder aprovecharla y trato de dar el máximo cada vez que me toca entrar”, aseguró.

Un desafío que motiva

Por último, Profini reconoció que el partido frente a Boca representa una oportunidad importante para el plantel, tanto desde lo deportivo como desde la exposición que genera enfrentar a uno de los clubes más grandes del país. “Estos partidos siempre uno sueña con jugarlos y que nos agarren en un buen momento es mejor todavía, así que tenemos muchas ganas y vamos a preparar el partido de la mejor manera”, afirmó.

De todos modos, dejó en claro que el equipo afronta cada compromiso con la misma seriedad, aunque admitió que un triunfo ante el conjunto xeneize tendría un valor especial. “Nosotros tomamos todos los partidos con la misma importancia, pero ganarle a Boca siempre tiene un gustito más, sobre todo si es acá de local y con nuestra gente”, concluyó el volante rojiblanco.