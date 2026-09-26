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Santo Tomé: cuatro detenidos y secuestro de armamento tras allanamientos por violentas amenazas vecinales

Efectivos de la Sección Delitos Especiales de la PDI irrumpieron en dos domicilios con apoyo de las fuerzas tácticas del GOT. La causa investiga golpizas y amedrentamientos con pistolas a una familia. El fiscal Raúl Nessier imputará a un hombre y a tres mujeres por amenazas calificadas y tenencia de armas.

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de septiembre 2026 · 12:31hs
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Santo Tomé: cuatro detenidos y secuestro de armamento tras allanamientos por violentas amenazas vecinales

Santo Tomé: cuatro detenidos y secuestro de armamento tras allanamientos por violentas amenazas vecinales

Este jueves, en la ciudad de Santo Tomé, pesquisas de la Sección Delitos Especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron dos allanamientos en el marco de una investigación por amenazas calificadas y lesiones leves dolosas, en los que aprehendieron a un hombre, a tres mujeres, que fueron los cuatro principales investigados.

En una de las viviendas secuestraron un arma de fuego y cartuchos.

La investigación comenzó con una denuncia radicada el 4 de agosto último, tras un conflicto entre vecinos en el que una mujer manifestó haber sido amenazada y agredida físicamente. Según la denuncia, luego otro integrante de su grupo familiar fue amenazado con la exhibición y el uso de un arma de fuego.

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Investigación

A partir de las tareas investigativas, los pesquisas establecieron los domicilios vinculados a las personas investigadas. Con los elementos reunidos, el juez de Primera Instancia Lisandro Aguirre autorizó los allanamientos, que se concretaron con la colaboración de oficiales del Grupo de Operaciones Tácticas GOT de las Unidades Regionales XV San Jerónimo y XI Las Colonias de la Policía de Santa Fe PSF, a cargo de la irrupción en los inmuebles.

En uno de los domicilios, los pesquisas secuestraron un arma de fuego, cartuchos y teléfonos celulares. Los aprehendidos fueron identificados como: H. H. T., de 27 años; V. L. C., de 19; G. M. C., de 21, y M. J. A., de 48.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los procedimientos a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), y esta hizo lo propio con el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Raúl Marcelo Nessier.

El fiscal ordenó que las cuatro personas aprehendidas siguieran privadas de su libertad, que sean llevadas y revisadas físicamente en Medicina Legal, que sean identificadas y alojadas en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de amenazas calificadas y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil para H. H. T., y de amenazas calificadas y lesiones leves dolosas para V. L. C., G. M. C. y M. J. A.

Santo Tomé investigación allanamientos amenazas
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