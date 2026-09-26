Qué sanción recibió Colapinto tras su accidente en el GP de Azerbaiyán

La Federación Internacional del Automóvil determinó que el piloto argentino deberá ceder cinco posiciones en la grilla de salida de la próxima carrera de la Fórmula 1, sin tener en cuenta a las de tipo sprint

A tan solo unas horas del accidentado Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, la FIA difundió la sanción que recibió Franco Colapinto , quien provocó un triple accidente en el relanzamiento de la carrera en el circuito de Bakú, puesto que también se vieron implicados su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris, que lo criticó duramente minutos después.

A diferencia de lo que había sugerido el actual campeón del mundo, el argentino deberá ceder cinco puestos en la grilla de salida de la próxima carrera. La sanción habitual por provocar una colisión es de 10 segundos. Sin embargo, como Colapinto abandonó la carrera y no pudo cumplirla, los comisarios convirtieron esa penalización en una pérdida de cinco posiciones en la parrilla de la próxima competencia en la que participe, que será el siguiente fin de semana en el circuito de Sepang.

En su decisión, los comisarios explicaron que revisaron las imágenes de video, los datos de cronometraje y las cámaras a bordo de los autos. Según su informe, Colapinto se acercó a Gasly desde atrás y entró a la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada.

"Se pasó de la curva e hizo contacto con el lado izquierdo de Gasly, quien luego chocó contra Norris y ambos autos abandonaron", señalaron los comisarios.

El documento concluyó que Colapinto tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión. También aclaró que, aunque el incidente ocurrió en la primera curva después del reinicio, no hubo una contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio más permisivo que suele considerarse en incidentes de la primera vuelta o primera curva.