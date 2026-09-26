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El dato llamativo que se dio en el amistoso que Unión jugó ante Ben Hur

El Tate disputó un partido ante el equipo rafaelino y la novedad que arrojó el ensayo futbolístico, tuvo que ver con la presencia de Augusto Solari

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2026 · 12:55hs
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Augusto Solari sumó minutos de fútbol en el amistoso que Unión jugó ante Ben Hur.

Prensa Unión

Augusto Solari sumó minutos de fútbol en el amistoso que Unión jugó ante Ben Hur.

A la hora de encarar la segunda mitad del año y comenzar a disputar el Torneo Clausura, el DT de Unión Leonardo Madelón tomó la decisión de no tener en cuenta a Augusto Solari y Franco Fragapane.

Solari sumó minutos de fútbol con el plantel

Sin dudas que llamó la atención, dado que Solari era siempre una de las primeras cartas de recambio que utilizaba el entrenador, al igual que Fragapane.

Por ello y ateniendo a que ambos percibían un contrato importante, la dirigencia intentó llegar a un acuerdo para que ambos futbolistas rescindan el vínculo, pero no resultó posible.

En consecuencia, tanto Solari como Fragapane comenzaron a entrenar de manera diferenciada, apartados del resto del plantel. Sin embargo, este viernes, cuando Unión jugó un amistoso, se dio un hecho llamativo.

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Y tiene que ver con la presencia de Augusto Solari, quien si bien no arrancó en el equipo titular, luego ingresó sumando por primera vez en el semestre minutos de fútbol con el resto de sus compañeros.

Habrá que ver si esta decisión que tomó Madelón le abre la posibilidad al mediocampista de comenzar a ser tenido en cuenta por el entrenador.

Lo cierto es que Solari sigue en Unión, la dirigencia le está pagando el contrato y el jugador está en condiciones de ser considerado, ahora será decisión del DT si lo utiliza o no. Por lo pronto, al menos, comenzó a darle rodaje.

Unión Ben Hur Augusto Solari
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