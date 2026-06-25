Financiamiento universitario: la rectora de la UNL celebró el fallo de la Corte pero advirtió que "no es el final del partido"

Laura Tarabella destacó la resolución del máximo tribunal de la Nación que dejó firme la medida cautelar para aplicar la actualización salarial de docentes, no docentes y el aumento de becas. "Es fruto del esfuerzo de todos los sectores y del acompañamiento de la sociedad" , afirmó ante el Consejo Superior de la UNL.

Financiamiento universitario: la rectora de la UNL, Laura Tarabella, celebró el fallo de la Corte pero advirtió que "no es el final del partido"

El largo e intenso conflicto por el presupuesto de la educación superior sumó este jueves un hito de enorme trascendencia legal y política. Al término de la sesión ordinaria del Consejo Superior, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella , destacó y celebró con firmeza el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que favoreció de forma directa a las universidades públicas de todo el país al dejar firme una medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con aspectos estructurales de la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución del máximo tribunal desestimó la última apelación presentada por los abogados del Poder Ejecutivo y ratificó la plena vigencia del fallo que ordena la aplicación inmediata de dos artículos clave de la normativa sancionada por el Congreso Nacional en agosto de 2025 . El texto legal obliga a la Casa Rosada a operativizar la actualización salarial de los cuerpos docentes y no docentes, convocar de manera urgente a paritarias sectoriales e incrementar las partidas presupuestarias destinadas a las becas estudiantiles.

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Los tres alcances de la cautelar ratificada por la Corte Suprema

La decisión de la Corte Suprema convalida las resoluciones previas obtenidas por el sistema universitario tanto en primera como en segunda instancia judicial.

"Este es un paso fundamental que obliga a cumplir con los aumentos salariales y de las becas. Es el producto de un trabajo sumamente articulado entre rectores, docentes, no docentes y estudiantes, pero fundamentalmente por el acompañamiento que hemos recibido de la sociedad argentina que sigue confiando en la universidad pública", expresó Tarabella, quien remarcó el valor de la confianza social para robustecer el reclamo institucional.

Pese a la profunda satisfacción que generó la noticia en los pasillos de la Manzana Histórica, la máxima autoridad de la UNL utilizó una metáfora futbolera para apaciguar el triunfalismo y advertir que el desfinanciamiento global de los campus sigue siendo crítico en este ciclo lectivo 2026.

"Este paso es muy importante, pero no es el final del partido. Esto es largo y esperamos lograr el cumplimiento total de la Ley de Financiamiento Universitario. Falta mucho camino por recorrer y la lucha no se abandona; nosotros vamos a seguir impulsando todas las acciones institucionales y judiciales necesarias", aseguró de forma tajante la rectora.

El respaldo político del Consejo Superior

Durante el debate en el recinto del Consejo, las expresiones de apoyo a la estrategia judicial de la universidad se replicaron en los diferentes estamentos. En representación del claustro docente, el consejero Germán Boero tomó la palabra para contextualizar el fallo en el marco de la resistencia civil de las comunidades universitarias frente al ajuste presupuestario.

"Estos logros son posibles únicamente porque existe una universidad presente en la comunidad y porque docentes, estudiantes y no docentes sostuvieron el reclamo en las calles con un masivo apoyo ciudadano. Hoy más que nunca debemos defender la educación pública porque universidad es democracia, es defender y reafirmar de forma permanente nuestra democracia", concluyó el referente docente, cerrando una jornada que oxigena la situación financiera de los trabajadores de la casa de estudios santafesina.