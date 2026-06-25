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Todo definido: Los primeros tres partidos de Unión con días y horarios confirmados

Este jueves se dio a conocer el cronograma de las primeras tres fechas del Torneo Clausura en los que Unión jugará ante Platense, Lanús y Gimnasia de Mendoza

Ovación

Por Ovación

25 de junio 2026 · 21:05hs
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Unión ya conoce los días y horarios en los que jugará los primeros tres partidos del Torneo Clausura.

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Unión ya conoce los días y horarios en los que jugará los primeros tres partidos del Torneo Clausura.

El Torneo Clausura arrancará una vez finalizado el Mundial ya que el jueves 23 de julio comenzará a disputarse la primera fecha y de esta manera, Unión ya conoce los días y horarios en los que jugará los primeros tres partidos.

Los primeros tres partidos del Tate

Con la particularidad, de que el encuentro por la 2° fecha ante Lanús en condición de local, lo disputará luego de jugar la 3° fecha, dado que la fecha 2 se disputará entre semana y ahí el Granate estará jugando por Copa Sudamericana.

Así las cosas, el debut del Tate en el Clausura será el viernes 24 de julio visitando a Platense desde las 21.15, mientras que por la 3° fecha, jugará nuevamente como visitante ante Gimnasia de Mendoza el sábado 1 de agosto a partir de las 15.30.

En consecuencia, el primer partido del semestre en condición de local, se llevará a cabo el jueves 6 de agosto cuando Unión reciba a Lanús en el 15 de Abril a las 19.

Unión Torneo Clausura partidos
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