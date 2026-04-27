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Huracán se juega la clasificación ante Argentinos en Parque Patricios

Huracán recibe al ya clasificado Argentinos con la obligación de ganar para no depender de otros resultados y llegar a los playoffs.

Ovación

Por Ovación

27 de abril 2026 · 08:50hs
Huracán se juega la clasificación ante Argentinos en Parque Patricios

Huracán afrontará este lunes desde las 21 un partido determinante frente a Argentinos Juniors, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.

Con la clasificación en juego, el Globo necesita sumar de a tres para afirmarse entre los ocho mejores de la Zona B, mientras que su rival llega con menos presión tras haber asegurado su lugar en la próxima fase.

El encuentro será arbitrado por Ariel Penel, con Lucas Cavallero en el VAR, y contará con transmisión de ESPN Premium.

Huracán, de la crisis a la ilusión

No hace mucho, el panorama en Parque Patricios era desalentador. Sin embargo, Huracán logró enderezar su rumbo en el último mes, apoyado más en la eficacia que en el brillo futbolístico.

El empate 1-1 frente a Tigre dejó una enseñanza clara: la base del equipo no debe tocarse. Con 21 puntos y varios equipos al acecho —Barracas, Gimnasia, el propio Tigre y Racing—, el margen de error es mínimo.

Un triunfo le permitiría alcanzar las 24 unidades y asegurar su lugar en la próxima instancia, evitando llegar con presión a la última fecha.

Argentinos, con tranquilidad pero ambición

Del otro lado estará un Argentinos Juniors que llega en un momento de estabilidad. El equipo dirigido por Nicolás Diez viene de vencer a Atlético Tucumán y ya selló su clasificación a los playoffs.

Con ese objetivo cumplido, el Bicho buscará ahora terminar lo más alto posible en la tabla, en una campaña donde se destacó por su solidez como local, siendo uno de los pocos invictos en esa condición.

Formaciones probables

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Lucas Carrizo; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Facundo Jainikoski, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Huracán argentinos Parque Patricios
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