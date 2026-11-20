Eduardo Domínguez destacó la jerarquía del Xeneize y explicó qué pretende de sus jugadores para la definición continental.

Eduardo Domínguez se prepara para afrontar uno de los compromisos más importantes de su etapa como entrenador de Atlético Mineiro. El técnico argentino habló sobre la final de la Copa Sudamericana frente a Boca, que se disputará este sábado en Barranquilla, y dejó en claro cuál será la actitud de su equipo. Además, reconoció la jerarquía del rival y transmitió confianza en sus futbolistas.

En una entrevista concedida a la Conmebol, el exentrenador de Colón, Estudiantes y Huracán analizó el desafío que tendrá por delante el conjunto brasileño en la definición del certamen continental.

“Esperamos ganar, simplemente eso. También sabemos que el rival es difícil, es uno de los más grandes de Argentina y del continente. Pero tengo confianza en mi equipo, en mis jugadores”, expresó Domínguez, quien buscará conseguir un nuevo título en su carrera.

Más allá del reconocimiento hacia el Xeneize, el entrenador dejó en evidencia que pretende un equipo intenso, dispuesto a competir en cada sector del campo y sin conceder ventajas en los duelos individuales.

En ese sentido, explicó: “Llegamos muy bien. Estamos enfocados en hacer un partido como el que ellos están acostumbrados a hacer, disputando todas las pelotas”.

Sus declaraciones reflejan la intención de igualar la intensidad del conjunto argentino y convertir la final en un enfrentamiento donde la concentración y la fortaleza física resulten determinantes.

Atlético Mineiro busca dejar atrás su crisis en la final de Barranquilla

A pesar del optimismo de su entrenador, el presente futbolístico del Galo está lejos de ser el ideal. El conjunto brasileño acumula siete encuentros sin victorias, con cinco derrotas consecutivas y dos empates, considerando sus participaciones en el Brasileirao, la Copa de Brasil y la Sudamericana.

Los resultados negativos también provocaron un clima de tensión con los simpatizantes, quienes manifestaron su descontento durante la previa de la definición continental.

Incluso, un grupo de hinchas increpó a los futbolistas después de un entrenamiento y les exigió una reacción frente a Boca, en medio de la frustración por las últimas finales perdidas.

El encuentro también tendrá un significado especial para Atlético Mineiro, que intentará recuperarse del golpe sufrido en la edición anterior de la Copa Sudamericana, cuando cayó por penales frente a Lanús en Asunción.

Domínguez tendrá la misión de transformar un presente adverso en una consagración internacional, mientras que Boca buscará aprovechar su momento para quedarse con el trofeo en Colombia.