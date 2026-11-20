El entrenador argentino tendrá su estreno en el banco de los Diablos Rojos en Anfield. Manchester United acumula ocho partidos sin ganar y está en zona de descenso.

Mauricio Pochettino comenzará una nueva etapa en el fútbol inglés con uno de los desafíos más exigentes de su carrera. El entrenador argentino debutará este domingo al frente de Manchester United nada menos que contra Liverpool, en Anfield, desde las 13.30. Su llegada se produce en un momento delicado para los Diablos Rojos, que necesitan resultados urgentes para escapar del descenso.

Pochettino tendrá un estreno de máxima exigencia ante Liverpool

La llegada del técnico argentino al conjunto de Old Trafford representa una apuesta para intentar revertir una campaña que comenzó muy lejos de las expectativas. Manchester United ocupa el decimoctavo puesto de la Premier League y acumula ocho encuentros consecutivos sin conseguir una victoria.

El empate 4-4 frente a Aston Villa terminó de acelerar la salida de Michael Carrick, dejando el camino libre para la contratación de Pochettino, quien tendrá la responsabilidad de recuperar la competitividad de uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

Su primera presentación no será sencilla. Liverpool, que cuenta con Alexis Mac Allister entre sus principales futbolistas, llega ubicado en la cuarta posición con 18 puntos, a nueve del líder Arsenal.

El equipo de Anfield viene de superar 3-1 a Aston Villa y buscará aprovechar su localía para mantenerse entre los protagonistas del campeonato. Además, tendrá la posibilidad de profundizar la crisis de su histórico adversario.

El antecedente más reciente favorece al Manchester United, que se impuso por 3-2 en la fecha 35 de la temporada pasada, con goles de Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Kobbie Mainoo. Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo marcaron para Liverpool.

La Premier League tendrá una fecha con partidos decisivos

La undécima jornada del campeonato inglés comenzará este sábado con varios enfrentamientos importantes para la pelea por los primeros puestos.

Manchester City recibirá a Fulham desde las 9.30, en un encuentro donde los dirigidos por Pep Guardiola intentarán recuperarse de la derrota por 3-1 frente a Nottingham Forest. Los Citizens marchan terceros y necesitan sumar para no perder terreno respecto de los líderes.

Más tarde, a las 12, Chelsea enfrentará a Leeds United en Stamford Bridge. El conjunto conducido por Xabi Alonso ocupa el quinto lugar con 16 unidades y buscará reencontrarse con la victoria después de su caída ante Sunderland.

Otro de los compromisos destacados será la visita de Arsenal a Newcastle, desde las 14.30. Los dirigidos por Mikel Arteta lideran la clasificación con 27 puntos y mantienen una ventaja de cinco unidades sobre Brighton, su inmediato perseguidor.

Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el clásico del domingo. Pochettino tendrá la difícil misión de comenzar la recuperación del Manchester United en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo, frente a un Liverpool que pretende mantenerse en la lucha por el título.