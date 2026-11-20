El español derrotó al italiano por 6-4 y 6-1 y completó una fase de grupos perfecta, sin ceder sets. Ahora buscará el pase a la final frente a Ben Shelton.

Carlos Alcaraz continúa demostrando su gran nivel en las ATP Finals y consiguió una nueva victoria que lo mantiene como uno de los principales candidatos al título. El español superó al italiano Flavio Cobolli por 6-4 y 6-1, en apenas 65 minutos, y completó una primera fase impecable, con tres triunfos consecutivos y sin entregar ningún set a sus rivales.

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Alcaraz impuso su jerarquía y terminó invicto en su grupo

El tenista español volvió a exhibir un rendimiento sólido para cerrar su participación en la primera etapa del certamen que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

Ante Cobolli, Alcaraz encontró resistencia durante el primer parcial, aunque consiguió marcar diferencias en los momentos determinantes para quedarse con el set por 6-4. En el segundo, su superioridad fue mucho más evidente y resolvió el encuentro con un contundente 6-1.

De esta manera, el murciano completó tres presentaciones sin conocer la derrota, después de haber superado anteriormente al estadounidense Frances Tiafoe y al ruso Daniil Medvedev, también sin necesidad de disputar un tercer set.

Su rendimiento lo posiciona como uno de los principales aspirantes a quedarse con el trofeo, en una competencia donde cada victoria adquiere mayor importancia a medida que se acerca la definición.

Ben Shelton, el próximo obstáculo en el camino hacia el título

Con el primer objetivo cumplido, Alcaraz deberá concentrarse en su enfrentamiento de semifinales frente al estadounidense Ben Shelton, quien consiguió su clasificación luego de derrotar al español Rafael Jódar.

El duelo tendrá un condimento particular, ya que Shelton trabaja actualmente con Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Alcaraz, una circunstancia que agrega un atractivo especial al enfrentamiento.

En cuanto a los antecedentes, el español domina el historial por 4-1. Sin embargo, los dos encuentros disputados durante 2026 terminaron con una victoria para cada uno: Shelton se impuso en los cuartos de final del US Open, mientras que Alcaraz se tomó revancha en la final del Masters de París.

Por el otro lado del cuadro, Alexander Zverev espera al ganador del enfrentamiento entre Daniil Medvedev y Frances Tiafoe, que determinará al último semifinalista.

Alcaraz buscará extender su racha perfecta y conseguir un lugar en la gran final, con la ilusión de cerrar la temporada levantando uno de los títulos más importantes del calendario ATP.