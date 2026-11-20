El piloto argentino podría beneficiarse de las sanciones que recibieron cinco competidores para la carrera del domingo. Una oportunidad para Alpine en Las Vegas.

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 con un panorama que podría favorecer sus aspiraciones. Cinco pilotos recibieron penalizaciones que modificarán sus posiciones de largada y podrían abrirle camino al argentino. El representante de Alpine buscará aprovechar esta circunstancia para avanzar en el clasificador y acercarse nuevamente a la zona de puntos durante la competencia estadounidense.

Cinco sanciones que pueden favorecer a Colapinto

Las modificaciones reglamentarias en diferentes monoplazas provocaron una serie de castigos que tendrán consecuencias directas en la conformación de la grilla. El caso más significativo es el de Oliver Bearman, piloto de Haas, quien acumuló una penalización de 35 posiciones tras incorporar distintos componentes nuevos en su unidad de potencia.

El británico utilizó su quinto motor de combustión interna, turbocompresor, sistema de escape y MGU-K, además de otro elemento auxiliar, por lo que deberá afrontar una largada muy comprometida.

Por su parte, Oscar Piastri, de McLaren, tendrá un recargo de diez lugares debido a la instalación de su quinto motor de combustión interna, superando la cantidad permitida durante la temporada.

La misma sanción recibieron Carlos Sainz, de Williams, y Lance Stroll, de Aston Martin. El español incorporó un nuevo turbocompresor, mientras que el canadiense excedió los límites establecidos para la utilización de baterías y unidades de control electrónico.

La lista se completa con Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien deberá retroceder cinco posiciones por reemplazar nuevamente su motor de combustión interna.

Una posibilidad para que Alpine vuelva a pelear por los puntos

Este escenario representa una circunstancia favorable para Colapinto, aunque su aprovechamiento dependerá del rendimiento que consiga durante la clasificación y del ritmo que pueda sostener en carrera.

Las penalizaciones de sus adversarios podrían permitirle ganar lugares en la grilla sin necesidad de superarlos en pista, una ventaja importante en un circuito urbano donde los errores pueden resultar costosos.

De todas maneras, el argentino necesitará completar una actuación consistente y evitar inconvenientes para transformar esta situación en un resultado positivo.

El objetivo será acercarse a los diez primeros puestos y aprovechar cualquier oportunidad que aparezca durante el Gran Premio de Las Vegas, en una competencia que podría ofrecerle una nueva posibilidad de sumar unidades para Alpine.