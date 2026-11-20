Cerca de 40.000 hinchas xeneizes consiguieron entradas para la final ante Atlético Mineiro, que contará con unos 8.000 simpatizantes. Se espera una fiesta azul y oro.

Boca se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro con un respaldo multitudinario en Colombia. Aunque el encuentro se jugará en territorio neutral, la presencia de sus simpatizantes promete transformar el estadio de Barranquilla en una verdadera Bombonera. La enorme diferencia en la venta de entradas anticipa un escenario ampliamente favorable para el conjunto argentino.

Boca ganó la primera batalla: una diferencia enorme en las tribunas

La expectativa que despertó la definición continental entre los simpatizantes xeneizes quedó reflejada en la comercialización de localidades. Según las cifras difundidas, alrededor de 40.000 entradas quedaron en manos de seguidores de Boca, mientras que Atlético Mineiro registra aproximadamente 8.000.

La Conmebol había dispuesto inicialmente 12.000 localidades populares para cada institución, con un precio de 90 dólares. Sin embargo, la demanda fue muy diferente: los argentinos agotaron rápidamente las ubicaciones correspondientes al sector norte, mientras que los brasileños todavía no completaron el espacio asignado en la cabecera sur.

A esta situación se suma la distribución de las plateas, cuyos valores fueron establecidos en 180 y 250 dólares. Una parte importante de esas localidades fue adquirida por espectadores colombianos, entre quienes también existe una marcada simpatía por el conjunto de La Ribera.

De esta manera, las estimaciones indican que entre el 70% y el 80% del público podría alentar a Boca, una proporción que le permitiría sentirse prácticamente local a pesar de disputar la final fuera de la Argentina.

Barranquilla prepara un escenario imponente para la gran final

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el encargado de recibir este sábado 21 de noviembre uno de los encuentros más importantes del calendario sudamericano. El recinto contará con una capacidad de 65.000 espectadores tras las obras de ampliación realizadas en sus instalaciones.

La llegada masiva de simpatizantes argentinos ya comenzó a sentirse en Colombia, donde el entusiasmo por la posibilidad de conquistar un nuevo título internacional genera una movilización extraordinaria.

Mientras Atlético Mineiro tendrá un acompañamiento considerablemente menor, Boca buscará aprovechar el impulso de sus hinchas para afrontar una definición que puede marcar su temporada.

Más allá de lo que suceda dentro del campo de juego, el Xeneize ya consiguió imponer su presencia en las tribunas. El sábado, Barranquilla promete convertirse en una extensión de La Bombonera, con miles de voces alentando por una nueva conquista continental.