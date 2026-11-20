La convocatoria Tecpro 2025 recibió 143 propuestas y seleccionó iniciativas para impulsar nuevos productos, procesos industriales y agregado de valor. La mitad de los proyectos financiables corresponde a localidades del interior.

El Gobierno de Santa Fe destinará $4.013 millones para financiar 52 proyectos tecnológicos de empresas radicadas en la provincia, en el marco de la convocatoria Tecpro 2025 - Tecnologías para la Producción. La iniciativa busca promover la innovación, mejorar la competitividad industrial y acompañar el desarrollo de nuevos productos y procesos productivos.

Los resultados fueron presentados por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien destacó la importancia de acompañar con recursos públicos a las empresas que incorporan tecnología y apuestan a la innovación.

“Cuando una empresa incorpora tecnología gana competitividad y genera empleo de calidad. Por eso decidimos acompañar con financiamiento a quienes apuestan a innovar en Santa Fe”, sostuvo el funcionario. Además, consideró que destinar fondos públicos a la ciencia y la tecnología “no es un gasto, sino una inversión” que permite agregar valor a la economía y preparar a la provincia para competir.

La convocatoria fue impulsada por la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (Asactel) y recibió 143 propuestas de distintos puntos del territorio provincial. De ese total, 132 fueron admitidas y 103 obtuvieron una evaluación técnica favorable. Finalmente, 52 iniciativas fueron seleccionadas para recibir financiamiento.

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Qué sectores productivos recibirán el financiamiento

Los proyectos elegidos se distribuyen en seis áreas productivas vinculadas con la industria y los servicios especializados:

Agroindustria: 11 proyectos.

Fortalecimiento de la industria manufacturera: 11 proyectos.

Servicios especializados: 11 proyectos.

Olefínicos y otras industrias de biomateriales e insumos: 8 proyectos.

Otras áreas productivas: 7 proyectos.

Complejos industriales de bioenergías: 4 proyectos.

La evaluación de las propuestas se realizó en el Espacio Santa Fe, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de 50 especialistas distribuidos en 15 comisiones, organizadas según las distintas áreas temáticas de la convocatoria.

La secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Érica Hynes, destacó el nivel de las iniciativas presentadas y señaló que se financiará al 50,5 % de los proyectos que recibieron una calificación técnica favorable.

Además, indicó que el desafío será generar vinculaciones y oportunidades para concretar las propuestas seleccionadas, por lo que se trabajará junto con las distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Productivo.

La mitad de los proyectos corresponde al interior provincial

Uno de los aspectos destacados de Tecpro 2025 fue su alcance territorial. De los 132 proyectos admitidos, 66 corresponden a departamentos del interior santafesino, lo que representa el 50 % del total.

Las bases de la convocatoria establecieron un cupo del 25 % para iniciativas radicadas fuera de los departamentos La Capital y Rosario, con el propósito de distribuir las oportunidades de financiamiento de manera más equilibrada.

Entre los departamentos del interior, Castellanos concentra seis proyectos seleccionados y Belgrano cuenta con cuatro. También hay iniciativas financiables en General López, General Obligado, San Javier, San Lorenzo, Garay, Las Colonias, Iriondo y San Martín.

Más de $4.013 millones para impulsar la innovación

El presupuesto total previsto para los 52 proyectos seleccionados asciende a $4.013.572.444,52. De esta manera, la Provincia financiará poco más de la mitad de las iniciativas que superaron la evaluación técnica.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la convocatoria apunta a fortalecer las capacidades de innovación de las empresas santafesinas, promover la incorporación de nuevas tecnologías y resolver desafíos técnicos que permitan desarrollar productos y procesos con mayor valor agregado.

La iniciativa forma parte de las políticas de promoción de la ciencia y la tecnología vinculadas al desarrollo productivo que impulsa la administración provincial.