El Fortín y el Pirata se enfrentarán este viernes desde las 20 en Liniers, en el inicio de los octavos de final. El ganador continuará en la pelea por el campeonato.

El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa más apasionante con el comienzo de los cruces eliminatorios. Vélez y Belgrano serán los encargados de inaugurar los octavos de final este viernes desde las 20, en el estadio José Amalfitani. Ambos buscarán avanzar hacia los cuartos de final en un enfrentamiento que promete emociones y donde ninguno tendrá margen para equivocarse.

Vélez y Belgrano ponen en marcha la definición del Clausura

Después de la actividad internacional de la Selección argentina, la competencia doméstica retoma su calendario con los encuentros que determinarán al nuevo campeón. El partido entre el Fortín y el Pirata será transmitido por TNT Sports Premium y tendrá como escenario el estadio de Liniers.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto finalizó tercero en su grupo y tendrá la posibilidad de disputar esta instancia frente a su público. Sin embargo, llega después de sufrir una derrota por 2-0 ante Unión en Santa Fe, resultado que complicó sus aspiraciones internacionales.

Con su participación en la Copa Sudamericana 2027 asegurada, Vélez necesita conquistar el Clausura para conseguir un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Del otro lado estará Belgrano, que terminó sexto en la Zona B y pretende defender su condición de campeón del Apertura. El equipo conducido por Ricardo Zielinski tampoco atraviesa su mejor presente, ya que perdió tres de sus últimos cinco compromisos.

A diferencia de su rival, el conjunto cordobés ya tiene garantizada su participación en la Libertadores 2027, aunque buscará cerrar el año con una nueva consagración.

El reglamento establece que, si el encuentro termina igualado durante los 90 minutos, se disputarán 30 minutos suplementarios. De mantenerse el empate, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

Las posibles formaciones para el primer duelo de octavos

Vélez deberá afrontar el compromiso sin Thiago Silvero, quien cumple una suspensión por su expulsión frente a Unión, y tampoco contará con Juan Cruz Policella, afectado a la Selección Sub 17.

Por su parte, Belgrano intentará recuperar la solidez que lo llevó a conquistar el primer campeonato del año y aprovechar la experiencia de sus principales futbolistas.

Probable formación de Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Probable formación de Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

El vencedor continuará su recorrido hacia la final, prevista para el 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, donde se conocerá al nuevo campeón del fútbol argentino.